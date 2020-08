Coronavirus, 7 a Ciampino e 13 a Fiumicino: negli aeroporti i test continuano ad intercettare casi positivi

I casi di coronavirus a Roma e nel Lazio non accennano a calare e così la Regione, per alzare le difese, ha deciso di prevenire mettendo in campo quello che l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato ha etichettato come 'modello Roma', ossia una serie di test rapidi negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino: sono ben duemila i test eseguiti presso gli scali aeroportuali.

Lo ha resto noto l'Unità di crisi Covid-19 della Regione, sottolineando che per quanto riguarda "i test in aeroporto il 50% dei casi riguarda giovani di età tra 18 e 34 anni". A Fiumicino sono 13 i casi segnalati.

Questa mattina sono individuati tre casi positivi ai test rapidi. Si tratta di una ragazzo spagnolo proveniente da Siviglia, un ragazzo romano e uno toscano provenienti anch’essi dalla Spagna. Sono asintomatici e sono stati posti in isolamento.

Poco più tardi è stato individuato un nuovo caso positivo, una ragazza romana di rientro da un viaggio in Grecia a Mykonos. Nel pomeriggio, invece, la Regione ha comunicato di aver segnalato sette casi di rientro da Malaga (Spagna) e tra questi due fratelli residenti a Roma, un caso di Rieti, uno dall'Abruzzo, uno dalla Sicilia, un caso dalla Svizzera e uno dall’Egitto. Altri due casi positivi sono ragazzi di Roma provenienti da Mykonos (Grecia). Per tutti è stato predisposto l'isolamento e il contact tracing internazionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sette, invece, i casi positiivi riscontrati all'aeroporto Pastine di Ciampiano. Questa mattina ne sono individuati cinque: si tratta di una coppia di cittadini residenti a Perugia e tre giovani spagnoli tutti asintomatici e in buona salute, tutti rientrati con il medesimo volo da Madrid. Sono stati messi in isolamento ed è stato predisposto il contact tracing internazionale. Stessa sorte per due persone di nazionalità greca di rientro con un volo da Salonicco.