Coronavirus, a Roma primo studente positivo: 60 tra alunni e insegnati in isolamento

Primo caso di coronavirus nelle scuole italiane: uno studente di Roma, liceale, iscritto all'ultimo anno della Marymount International School di Roma è risultato positivo al Covid-19.

Secondo la Asl Roma 1, 60 tra compagni di classe e insegnanti entrati in contatto con il giovane, sono in isolamento preventivo. Gli studenti, a quanto riferito, seguiranno le lezioni con la didattica a distanza.

L'allarme è stato lanciato dalla preside dell'istituto, che ha avvertito i genitori degli studenti. La Asl Roma 1 ha fatto sapere che attenderà sette giorni prima di effettuare il tampone agli studenti, così da valutare l'eventuale comparsa di sintomi.

La Marymount International School è una scuola paritaria cattolica che si trova nella zona nord della Capitale. Trattandosi di una scuola privata, le lezioni sono iniziate con un calendario differente rispetto agli altri istituti.

Adjusting to new learning routines as we take every safeguarding precaution to mitigate risks...and 🙏for the wonderful outdoor spaces which allow for effective social distancing. #marymountrome pic.twitter.com/nVRrI65CLu