Coronavirus, D'Amato: "Roma prima per vaccini. Se Lazio in giallo, allora tutta l'Italia cambierebbe colore"

"Nella copertura vaccinale degli over 12" contro Covid-19, Roma "è in testa a tutte le classifiche. Non facciamo una 'corsa' con gli altri, ma è importante perché abbiamo fatto sin dall'inizio da traino e lo faremo anche in questa fase". A dirlo è 'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato, che ha sottolineato come, di recente, nel Lazio "abbiamo avuto un incremento del 39% delle vaccinazioni nella ultima settimana, le prime dosi sono raddoppiate" e che "gli strumenti" come il super Green Pass "funzionano".

"Siamo in un momento di rallentamento della velocità della crescita della curva" epidemiologica "come una macchina che scala le marce", ha spiegato l'Assessore alla presentazione della nuova dashboard per la Sorveglianza Covid- 19 del Lazio e della campagna di comunicazione per la vaccinazione pediatrica in collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

"Ieri abbiamo superato il valore target, fissato dalla struttura commissariale, di 28mila richiami al giorno. Abbiamo raggiunto in totale le 900mila dosi di richiamo e ci accingiamo ad arrivare ad 1milione di dosi. Inoltre arriveremo a breve a 10 milioni di dosi somministrate in totale", ha riferito. Il faro si è quindi spostato sulla situazione negli ospedali e sul rischio di un cambio di fascia del Lazio, e quindi di più restrizioni, prima: "Se il Lazio va in giallo, va in giallo tutta l'Italia dal momento che noi abbiamo l'Rt più basso di quello nazionale. A noi non spaventa la zona gialla ma, al momento, da qui alle prossime due settimane non ci sono segnali in tal senso. Stiamo lavorando affinché venga confermato questo rallentamento della velocità di trasmissione e credo che i dati su questo ci conforteranno, come anche i dati del prossimo Rt".

"Se la velocità di vaccinazione continua così, se le regole vengono rispettate possiamo presumibilmente dire che da qui a Natale non ci saranno cambi di zona", ha aggiunto D'Amato specificando che "rispetto a lunedì della scorsa settimana abbiamo numeri in calo" sul profilo dei posti occupati nei pronto soccorso.

"Stamattina erano 12 le ambulanze che avevano superato i 30 minuti, ma abbiamo una riduzione rispetto a lunedì della scorsa settimana del 25%. Sicuramente è un fenomeno che va monitorato, ma attualmente c'è una task force che fa questo tutto il giorno e più volte al giorno monitora questo fenomeno. Bisogna distinguere tra il soccorso primario che è gestito dal 118 e il soccorso secondario, ovvero le persone che non hanno bisogno di entrare nel circuito dell'emergenza-urgenza, ma o le stanno spostando da ospedale a ospedale o sono in attesa di una Tac o una visita. Ecco, bisogna fare distinzione perché mettere tutto in un calderone indistinto non aiuta a capire il fenomeno", chiosa D'Amato.