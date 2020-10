A Roma la stretta anti Covid: Raggi chiede più controlli ma la coperta è corta. Pronto piano mini lockdown

A Roma sono previsti dei mini lockdown? Come verranno fatti i controlli anti Covid fuori i minimarket disclocati in città? Ci sarà un coprifuoco? Quali sono i quartieri più a rischio? Sono tante le domande che in questi giorni i cittadini della Capitale si stanno ponendo visto il continuo aumento dei nuovi casi da Coronavirus.

Numeri che, fine settembre, sono tornati a crescere con tante pazienti che hanno occupato (nuovamente) le terapie intensive degli ospedali di Roma e provincia. "Se non si piega la curva" dei contagi "nei prossimi giorni saranno inevitabili ulteriori misure", aveva detto ieri l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Un concetto ribadito anche oggi dalla sindaca di Roma Virginia Raggi: "Continuiamo ad esortare tutti i cittadini a seguire con scrupolo le regole: il distanziamento, l'uso della mascherina, l'igienizzazione delle mani. Io credo che se continueremo a rispettare queste regole riusciremo a mantenere lontana una nuova ondata di pandemia. Non ci possiamo permettere un altro lockdown perché abbiamo visto quali sono stati gli effetti a livello economico e sociale, anche se in quel momento è stato giusto ed inevitabile. Dobbiamo riuscire a prevenirlo con un comportamento responsabile da parte di tutti".

Raggi chiede stretta controlli Polizia locale su minimarket ma la coperta è corta

Ma la prevenzione chiesta dalla Sindaca, oltre quella che ogni singolo privato cittadino può, come si può concretizzare con i controlli a Roma? Secondo Raggi bisognerebbe aumentare i controlli sui minimarket per "verificare casi di irregolarità e il rispetto delle regole anti-Covid" e in caso di reiterate violazioni "procedere con la sospensione dell'attività". Questo è quanto chiesto dalla Sindaca di Roma al comandante della Polizia locale di Roma Capitale Stefano Napoli.

D'altronde anche il nuovo Dpcm è chiaro (dalle 21 non sarà più possibile consumare in piedi fuori dai locali cibo e bevande; la chiusura sarà prevista per le 23 o le 24), così come lo è stato l'input del prefetto Matteo Piantedosi durante l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in cui si è chiesto il rispetto del regolamento di polizia urbana riguardo la vendita di bevande alcoliche da asporto, ossia la verifica delle prescrizioni del regolamento di polizia urbana sul divieto di vendita di bevande alcoliche al dettaglio, che fissa il limite alle 22, saranno controllati anche i minimarket e gli esercizi di vicinato.

Ma chi farà questi controlli? La richiesta è Raggi è chiara: i vigili. Per svolgere un lavoro del genere, secondo una prima stima, potrebbero essere impiegati non meno di 100 persone, e comunque solo per le zone calde (Trastevere, Campo de' Fiori, Pigneto e Ponte Milvio, per citarne alcune). I minimarket, tuttavia, sono ovunque non solo in quei quartieri.

"Come sempre accade si sbandiera l'intervento della Polizia Locale in ogni dove e su ogni argomento che riguarda questa città. A nostra memoria non è mai esistito un politico che abbia avuto il coraggio di dire quale servizio invece taglia ai cittadini", ha sottolineato Stefano Giannini, segretario romano del Sulpl della polizia locale.

Il possibile intervento dell'esercito

Non è escluso, al momento, che ci sia bisogno di un supporto dell'Esercito, anche con eventuali presidi fissi come accade nelle stazioni delle metropolitane con l'operazione Strade Sicure. E se le banchine delle metro e le fermate di bus preoccupano, durante il giorno, la notte per rimpinguare il numero di forze dell'ordine a prevenire gli assembramenti, i militari sono pronti a sorvegliare i dedali del Pigneto, Testaccio ed Esquilino.

Nella Capitale, secondo quanto si apprende, sono circa 1600 i militari impegnati e non è esclusa una rimodulazione del personale già in campo o un aumento dello stesso. Così come non è esclusa una possibile task force ad hoc per Trastevere vista conformazione del territorio con tanti bar, minimarket, ristoranti e locali vicini. Solo ipotesi, al momento, che verranno sciolte nelle prossime ore.

I quartieri di Roma sopra i 100 casi

In città, d'altronde, la situazione è chiara. Sono tanti i quartieri con oltre 100 casi. Torre Angela, secondo i dati dell'ultima mappa dei contagi di Roma basata sui numeri fornita da Salute Lazio, è il quartiere con più casi da Covid-19. Se ad agosto i quartieri con oltre cento casi erano appena sei, ora se ne contano ventitré.

Detto di Torre Angela, anche Tuscolano e Ostia si registrano numeri da record. Sul litorale, dopo l'impennata dei casi durante l'estate, a settembre ci sono stati 43 nuovi positivi, per un totale di 174 da inizio pandemia.

Mini-lockdown in palazzi e quartieri

Di certo è che ci si prepara, almeno sul piano delle forze dell'ordine, ad uno scenario simile a quello del periodo del lockdown. Soprattutto nella provincia di Roma. Niente di diverso da quello che è già accaduto a Nerola o Campagnano Romano, o zona specifiche di Rocca di Papa, con le "zone rosse" nei comuni e la riapertura, dopo qualche giorno, dei centri abitati, fino a quel momento presidiati dalle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oppure quanto successo a Roma, con l'Esercito a presidiate per giorni il Selam Palace alla Romanina. Chiusure a tempo, più o meno stringenti, a seconda dello scenario. Magari anche con la collaborazione della Protezione civile (a Roma ci sono oltre 4mila volontari). Insomma, circoscrivere i casi. Così come polizia di Stato e carabinieri, se chiamati in causa, potrebbero fare una serie di controlli campioni, sia in strada che tra gli automobilisti. Ma certo, pensare a realtà di alcuni quartieri di Roma con intrecci di strade, esercizi commerciali e mezzi pubblici, diventa complicato applicarlo.