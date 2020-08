Coronavirus, giovani romani contagiati a Porto Rotondo: in tre ricoverati allo Spallanzani

Un focolaio che tiene in apprensione i giovani di Roma Nord. I tamponi tra chi ha partecipato alla festa del 9 agosto vanno ormai esaurendosi e il contegio dei positivi si ferma per ora a 14. Ad allarmare questo pomeriggio la notizia di tre giovani costretti al ricovero allo Spallanzani. Una notizia diffusa dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio per smentire la presenza di una giovane in terapia intensiva

"Si comunica", si legge su Salute Lazio, "che 3 dei pazienti ricoverati presso l'Istituto Spallanzani sono provenienti dal cluster di contagi di Porto Rotondo, in Sardegna. Questi pazienti si trovano ricoverati in regime di ricovero ordinario, tutti in condizioni cliniche buone, e non necessitano di alcun tipo di supporto respiratorio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E l'assessore Alessio D'Amato commenta: "Non mi sorprende affatto che le valutazioni cliniche abbiano spinto i medici al ricovero per alcuni giovani. Il COVID-19 non è uno scherzo e non va sottovalutato. Colpisce indistintamente se non si mettono in atto le necessarie precauzioni. L’Aumento dei casi è diametralmente collegato al calo di attenzione che c’è stato e a chi ne ha sottovalutato gli effetti. Ovviamente auguriamo un decorso clinico breve e di guarigione per chi si trova in questa fase a vivere l’esperienza del ricovero ospedaliero. Non bisogna abbassare la guardia".