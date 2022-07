Nel Lazio è atteso nei prossimi giorni il picco di contagi da coronavirus

Il picco di nuovi casi covid a Roma e nel Lazio, è atteso da qui a qualche giorno, "anche se i dati di oggi sono in lieve calo rispetto ai giorni scorsi", ha dirlo è Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, a margine della presentazione del portale dedicato alla salute mentale della Asl Roma. Che i contagi siano in crescita lo dicono i dati. Gli ultimi ad essere colpiti, i macchinisti di Trenitali contagiati in buona parte, tanto da costringere l'azienda a sopprimere diversi treni.

Proprio per via dell'andamento dei contagi, l'assessore D'Amato si è detto "d'accordo a iniziare a vaccinare (con dose booster, ndr) anche fasce di età più basse degli over 80, proprio per consentire la massima copertura possibile in un momento in cui la curva epidemiologica è ancora in crescita. Non è il momento delle restrizioni - ha ribadito - ma quello della consapevolezza e della responsabilità. Ecco perché noi diciamo di vaccinarsi e non indugiare, soprattutto agli anziani e ai fragili. Suggeriamo anche di portare sempre con sé la mascherina, perché è vero che fa caldo, ma se si sta in un luogo chiuso in cui non ci sono condizioni per rispettare i distanziamenti, è sempre bene metterla".

D'Amato ha poi aggiunto che bisognerebbe cambiare le "regole per quanto riguarda l'isolamento degli asintomatici. Abbiamo circa duemila operatori dei servizi pubblici essenziali in quarantena ma senza sintomi. Chiediamo che venga fatta una riflessione su questo perché - ha ricordato D'Amato - in altri paesi hanno consentito ai positivi senza sintomi di rientrare in servizio dopo 5 giorni con mascherina FFP2".

Quanto ai vaccini aggiornati, l'assessore ha chiarito: "Non ci sono novità al riguardo, sono stati solo annunciati. Ma non sappiamo esattamente quando saranno disponibili. Ecco perché, vista questa incertezza sui tempi è importante che il mondo scientifico e il ministero della Salute diano indicazioni chiare rispetto all'abbassamento dell'età vaccinabile, che dal mio punto di vista è un elemento molto importante", ha concluso.