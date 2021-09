Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 4 settembre 2021

Sono in diminuzione i nuovi casi da Coronavirus nel Lazio. Rispetto a sabato scorso infatti sono 43 in meno quelli registrati. Ventitremila in totale i test, di cui 7mila molecolari e il resto antigenici. I nuovi casi sono 404, 26 in meno rispetto a ieri. Si contano purtroppo otto decessi, compresi alcuni non resi noti nei giorni scorsi. Due le terapie intensive in meno rispetto a ieri, mentre in totale sono 448 i ricoveri.

Buoni i dati sulle vaccinazioni. Spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato: "Stasera il Lazio arriverà a 8 milioni di somministrazioni, il 78% della popolazione over 12 ha completato l’iter vaccinale. Un risultato importante analogo a quello di Paesi europei. Obiettivo raggiungere quota 85%".

I casi nelle singole asl

Asl Roma 1: 62 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: 111 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 5 decessi.

Asl Roma 3: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl di Frosinone: si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 32 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.