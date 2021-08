Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 31 agosto 2021

Calano i nuovi casi giornalieri di Coronavirus a Roma. Se ieri i contagi erano 171, oggi i casi hanno toccato quota 151, ossia venti in meno. In tutto il Lazio, su quasi 8 mila tamponi e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 24 mila test, si registrano 283 nuovi casi positivi, ossia 38 in meno rispetto a ieri.

Sono 142 i casi in meno rispetto a martedì 24 agosto. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si registrano 5 decessi. Per quanto riguarda gli ospedali, invece, sono 462 i ricoverati e 72 le terapie intensive. Sono invece 825 i guariti di oggi. "I dati dei positivi sono in calo a dimostrazione dell'efficacia della campagna vaccinale", sottolinea l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che annuncia: "Domani raggiungiamo i 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale che rappresentano il 77% dell’intera popolazione over 12 anni".

* Asl Roma 1: 59 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 2: 61 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 3: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 4: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 23 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 6: 23 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 72 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Latina si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Rieti si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo: si registrano 28 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.