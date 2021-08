Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 30 agosto 2021

Restano sotto i duecento i nuovi contagi da Coronavirus a Roma, sono infatti 171 i positi registrati oggi, 30 agosto, in città. Sono invece 54 i positivi nelle altre province. Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio e oltre 11mila antigenici per un totale di oltre 19mila, si registrano 321 nuovi casi positivi, ossia 28 in meno di ieri.

Comparando i dati alla scorsa settimana, sono 27 i casi in meno rispetto a lunedì 23 agosto. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si registrano anche 4 i decessi. Per quanto riguarda i malati, 478 sono i ricoverati (+37) e 70 i pazienti nelle terapie intensive (-2). Oggi ci sono stati 401 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è così al 1,6%.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, invece, nel Lazio sono state superati i 7,7 milioni di somministrazioni. Da mercoledì 1° settembre raggiungeremo quota 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale.

* Asl Roma 1: 60 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.

* Asl Roma 2: 86 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 3: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 4: 6 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 1 decessi.

* Asl Roma 5: 39 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

* Asl Roma 6: 51 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Nelle province si registrano 54 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 13 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina: si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nelle Asl di Rieti si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo: si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.