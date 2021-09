Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 3 settembre 2021

Il monitoraggio settimanale conferma l'indice RT in calo. D'Amato: "Stabili i dati su ospedalizzazione"

Tornano sopra i duecento i nuovi casi di Coronavirus a Roma, registrati nelle ultime 24 ore. In città, infatti, sono stati segnalati 201 positivi, a fronte dei 174 di ieri. Anche nel resto della regione, il dato aumenta. Oggi su 7419 tamponi nel Lazio e 12199 antigenici per un totale di 19618 test, si registrano 430 nuovi casi positivi, ossia 26 in più rispetto dal 2 settembre.

Sono 117 i casi in meno rispetto a venerdì 27 agosto. Nella giornata di oggi, inoltre, la Regione segnala anche 8 decessi. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali regionali, sono 446 i ricoverati (-4) e 67 i pazienti nelle terapie intensive (+1). Registrati anche 589 guariti. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1%. Il monitoraggio settimanale conferma RT in calo. Stabili dati su ospedalizzazione", commenta l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

* Asl Roma 1: 58 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 2: 109 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 5 decessi.

* Asl Roma 3: 34 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 4: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 6: 87 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nelle province si registrano 98 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 47 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.