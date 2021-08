Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 27 agosto 2021

Raggiunte 7,7 milioni di dosi somministrate, il 75% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale

Si assestano, per il secondo consecutivo, i nuovi casi di Coronavirus a Roma sopra i duecento. Sono infatti 210 i nuovi positivi, a fronte dei 287 di ieri. Oggi su oltre 3.956 tamponi nel Lazio e oltre 24.299 antigenici per un totale di oltre 28.255 test, si registrano 547 nuovi casi positivi, ossia 35 in meno rispetto a quelli segnali il 26 agosto.

Stando ai dati regionali, sono 114 i casi in meno rispetto a venerdì 20 agosto. Nelle ultime 24 ore, si segnalano anche 2 decessi. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, invece, i ricoverati sono 488 (-20), mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 70 (+3). I guariti di oggi sono 625.

* Asl Roma 1: 84 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 2: 89 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 3: 37 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 4: 34 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 69 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso.

* Asl Roma 6: 96 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 138 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 65 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Oggi sono state raggiunte 7,7 milioni di dosi somministrate, il 75% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda i profughi dall'Afghanistan arrivati nel Lazio, è in corso lo screening di circa 950 persone per verificare l'adesione volontaria alla vaccinazione.

Sono anche in corso di organizzazione delle specifiche giornate di vaccinazione in accordo tra Asl e Università per vaccinare gli studenti in vista dell'inizio dell'anno accademico.