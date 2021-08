Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 23 agosto 2021

Dati in calo a Roma e nel Lazio. Come ogni inizio settimana si fa sentire il calo del numero dei tamponi che incide anche sull'individuazione dei nuovi casi. Sono 186 i nuovi positivi nella Capitale, con il dato che scende così sotto i duecento. Oggi, in tutta la regiome, si registrano 348 nuovi casi positivi, ossia 106 in meno rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono 8 i decessi. I ricoverati sono invvece 538 (+32), le terapie intensive sono 67 (-2), mentre i guariti di oggi sono 621. "Invito chi rientra dalle vacanze a prenotare il vaccino. - ha detto l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato - Ci sono circa 350 mila prenotazioni e le disponibilità sono immediate. Dal 1° di settembre oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione".

Sono 17.077 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 538 ricoverati, 67 in terapia intensiva e 16.472 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 345.696 e i morti 8.484, su un totale di 371.257 casi esaminati.

* Asl Roma 1: 42 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 2: 105 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 3: 39 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decesso.

* Asl Roma 4: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 33 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 6: 67 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nelle province si registrano 48 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 22 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 7 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 13 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.