Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 22 settembre 2021

Calano, di poco, i nuovi positivi al Coronavirus a Roma e nel Lazio. Se ieri nella Capitale si segnalavano 153 nuovi contagi, quelli di oggi sono 147. Oggi nel Lazio su 9.966 tamponi molecolari e 10.190 tamponi antigenici per un totale di 20.156 tamponi, si registrano 291 nuovi casi positivi, ossia dieci in meno rispetto a martedì.

Rispetto a sette giorni fa, invece, sono 80 in meno rispetto i contagi a livello regionale. Nella ultime 24 ore si segnalano 4 decessi e 533 guariti. Per quanto riguarda gli ospedali, anche in questo caso si segnalano note lieve: sono 421 i ricoverati, 13 in meno rispetto a ieri e 51 le terapie intensive, ossia due in meno. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,4%.

Sul lato della campagna vaccinale, nel Lazio sono state eseguite oltre 8milioni e 160mila somministrazioni, pari a oltre l'81% della popolazione over 12 in doppia dose. Attive le somministrazioni anche nelle farmacie con vaccino Moderna.

* Asl Roma 1: 35 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 2: 67 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 3: 45 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 4: 32 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 5: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 6: 16 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 71 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 13 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.