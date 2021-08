Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 22 agosto 2021

Zingaretti: "Oltre il 73% dei cittadini over 12 ha completato la vaccinazione nel Lazio. Prima Regione italiana per copertura vaccinale"

Dati in calo a Roma e nel Lazio. Come ogni fine settimana si fa sentire il calo del numero dei tamponi che incide, inevitabilmente, anche sull'individuazione dei nuovi casi. Novantanove in meno rispetto a ieri i casi, per un totale di 454 nuovi positivi. Non si registrano nuovi decessi, mentre diminuiscono i ricoverati, 506, a fronte dell'aumento di una unità delle persone in terapia intensiva.

Buone notizie sulle vaccinazioni. E' il governatore Nicola Zingaretti a fornirle. “Oltre il 73% dei cittadini over 12 ha completato la vaccinazione nel Lazio. Prima Regione italiana per copertura vaccinale. Grazie a una grande squadra che sta lavorando senza sosta con ottimi risultati. Avanti, il vaccino è libertà”. Esulta anche l'assessore alla sanità Alessio D'Amato: "Il Lazio è tra le regioni europee con la più alta copertura vaccinale rispetto alla popolazione. Voglio rinnovare l’appello a chi rientra dalle vacanze e non si è ancora vaccinato a prenotarsi. La prossima settimana sarà decisiva per la vaccinazione dei ragazzi anche senza prenotazione per presentarsi all’inizio dell’anno scolastico con le due dosi effettuate".

I casi nelle singole Asl

Asl Roma 1: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2: 101 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 3: 53 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

Asl Roma 4: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 77 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decessi.

Asl Roma 6: 60 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina si registrano 39 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti si registrano 17 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi