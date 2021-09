Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 20 settembre 2021

Calo drastico, come spesso capita di lunedì, del numero di nuovi positivi al Coronavirus a Roma e nel Lazio. A sottolinearlo, al termine del bollettino del 20 settembre, è l'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato che esulta: "C'è un deciso calo dei casi positivi, mai così bassi dagli ultimi due mesi grazie all'effetto vaccini".

Oggi, nel Lazio, su 5.732 tamponi molecolari e 7.165 tamponi antigenici per un totale di 12.897 tamponi, si registrano 243 nuovi casi positivi, 34 in meno rispetto a ieri. Un dato ben visto, che fa il paio con quello della scorsa settimana: lo scorso 13 settembre, infatti, si registravano 28 nuovi contagi in meno.

Nelle ultime 24 ore, sono 6 i decessi e 361 i guarati. Per quanto riguarda la situazione neglio ospedali, sono 442 i ricoverati e 56 i malati nelle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,8%. I casi a Roma i nuovi positivi sono a quota 127.

I casi Covid a Roma del 20 settembre

* Asl Roma 1: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 2: 68 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 3: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

I contagi nelle altre province di Roma

* Asl Roma 4: 5 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 54 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 6: 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 27 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.