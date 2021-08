Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 20 agosto 2021

Resta stabile, per il secondo giorno consecutivo, la curva dei nuovi casi da Coronavirus a Roma e nel Lazio. Nella Capitale si sono segnalati nelle ultime 24 ore, infatti, 315 nuovi contagi, a fronte dei 324 casi di ieri e dei 425 di mercoledì. Nelle province si registrano 146 nuovi casi. Oggi, in tutta la regione, si registrano 661 nuovi casi positivi compresi i recuperi, ossia 113 in più rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si segnalano sette decessi compresi i recuperi. I ricoverati sono 528 (+2), le terapie intensive sono 67 (2 in più rispetto a ieri), mentre i guariti sono 764. "Il Lazio resta a rischio basso", afferma l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

**Asl Roma 1: 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.

** Asl Roma 2: 202 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 3 decesso.

** Asl Roma 3: 57 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

** Asl Roma 4: 52 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 5: 74 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decessi.

** Asl Roma 6: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 146 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 31 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 81 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Nella Asl di Rieti si registrano 9 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

"Nel Lazio abbiamo superato 7,5 milioni di somministrazioni di vaccino, oltre il 73% della popolazione over 12 ha completato il percorso vaccinale. Il Lazio si conferma al di sopra di 6 punti percentuali rispetto alla media nazionale. La campagna di vaccinazione prosegue senza sosta, previste oltre 250mila somministrazioni già prenotate entro il mese di agosto. È stato organizzato dalla Asl di Viterbo un vax tour nei territori interessati dal Rave". Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

All'Istituto Spallanzani di Roma, in questo momento, "sono ricoverati in regime di ricovero ordinario 110 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2" (ieri erano 114) "di cui 7 in via di dimissione", mentre sono "17 i pazienti in terapia intensiva" (+2 rispetto a ieri). Questo l'ultimo bollettino dell'Istituto per le malattie infettive capitolino.

"I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2.981". Quanto allo stato vaccinale dei pazienti ricoverati in questo momento in terapia intensiva, lo Spallanzani spiega che il 94% o non è vaccinato (82%) o ha ricevuto solo la prima dose (12%). Mentre il 6% risulta vaccinato a ciclo completo.