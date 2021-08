Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 18 agosto 2021

D'Amato: "I nuovi casi positivi sono 58 in meno rispetto a mercoledì 11 agosto"

Nuova impennata di casi da Coronavirus a Roma e nel Lazio. Nella Capitale si sono segnalati nelle ultime 24 ore, infatti, 425 nuovi contagi, a fronte dei 291 casi di ieri e dei 221 di lunedì. Nelle province, invece, si registrano 116 nuovi casi. Complessivamente, in tutta la regione, sono 703 i nuovi casi positivi, compresi i recuperi, ossia 152 in più in un giorno.

L'assessore alla sanità Alessio D'Amato, tuttavia, prova a gettare acqua sul fuoco: "I nuovi casi positivi sono 58 in meno rispetto a mercoledì 11 agosto". Nell'ultima giornata si registrano però 6 decessi. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali regionali, i ricoverati sono 524 (+19), le terapie intensive sono 64 (-2), mentre i guariti odierni sono 792.

Complessivamente sono 17.717 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 524 ricoverati, 64 in terapia intensiva e 17.129 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 342.521 e i morti 8.455, su un totale di 368.693 casi esaminati.

**Asl Roma 1: 165 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

** Asl Roma 2: 217 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

** Asl Roma 3: 43 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 4: 50 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 5: 63 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 6: 49 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nelle province si registrano 116 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 38 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Nella Asl di Rieti si registrano 32 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

All'Istituto Spallanzani di Roma, in questo momento, "sono ricoverati in regime di ricovero ordinario 113 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2" (ieri erano 107) "di cui 4 in via di dimissione", mentre sono "15 i pazienti in terapia intensiva" (ieri erano 17). Questo l'ultimo bollettino dell'Istituto per le malattie infettive capitolino. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2.965".