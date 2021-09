Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 17 settembre 2021

Sono 11.604 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio. Dal 20 settembre in maniera massiva in tutte le aziende su trapiantati e dializzati nel Lazio

Restano ancora sotto i duecento i nuovi positivi al Coronavirus registrati a Roma. Se ieri si segnalavano 149 nuovi contagi, oggi sono 189. Nel Lazio, complessivamente, secondo i dati del 17 settembre su 8570 tamponi molecolari (duemila in meno rispetto a ieri) e 12106 tamponi antigenici per un totale di 20676 tamponi, si registrano 368 nuovi casi positivi (+54).

Sono 5 i decessi e 424 i guariti delle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 435 i ricoverati e 55 e pazienti nelle terapie intensive (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,7%.

Stando ai dati di oggi, in totale, sono 11.604 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 435 ricoverati, 55 in terapia intensiva e 11.114 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 360.473 e i morti 8.593, su un totale di 380.670 casi esaminati.

* Asl Roma 1: 76 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 2: 95 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 3: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 4: 34 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 36 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 6: 51 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 58 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

All'Istituto Spallanzani di Roma, in questo momento, sono ricoverati in regime di ricovero ordinario 68 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2 (4 in più di ieri), di cui 2 in via di dimissione, mentre sono 14 i pazienti in terapia intensiva (stabile rispetto di ieri). Questo l'ultimo bollettino dell'Istituto per le malattie infettive capitolino. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, a questa mattina, sono 3.146.