Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 13 settembre 2021

Restano ancora sotto i duecento contagi al giorno, per l'ottava volta consecutiva, i nuovi positivi registrati oggi a Roma: sono infatti 141 quelli del 13 settembre. Oggi, nel Lazio, su 6.365 tamponi molecolari e 5.095 tamponi antigenici per un totale di 11.460 tamponi, si registrano complessivamente 271 nuovi casi positivi, ossia 52 meno rispetto a quelli di ieri.

Un dato che fa il paio con quello su base settimanale: sono infatti 24 in meno i casi rispetto a lunedì 6 settembre. Nelle ultime 24 ore, si registrano anche 3 decessi, 452 ricoverati (+10) e 64 pazienti nelle terapie intensive (+2). Sono 426 i guariti di oggi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 2,3%.

Sono 12.607 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 452 ricoverati, 64 in terapia intensiva e 12.091 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 358.110 e i morti 8.574, su un totale di 379.291 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Coronavirus a Roma 13 settembre 2021

* Asl Roma 1: 36 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 2: 74 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 3: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid19 in provincia di Roma

* Asl Roma 4: 4 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 37 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 6: 48 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 41 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo: si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link

familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nel Lazio il 97% del personale scolastico vaccinato

"Oggi primo giorno di scuola. Un grande in bocca al lupo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che oggi iniziano l'anno scolastico. E un enorme grazie a voi e alle vostre famiglie per la pazienza, l'impegno e la responsabilità che avete dimostrato finora. Grazie anche ai docenti, ai dirigenti scolastici e al personale scolastico. Nel Lazio il tasso di vaccinazione del personale scolastico è al 97%, e questo ci darà maggiore serenità". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in un post su facebook. "Ora inizia un capitolo nuovo che ci riporta pian piano alla normalità dopo l'incubo del covid. Le lezioni in presenza e l'incontro con i compagni di classe ritrovati dopo tempo rendono questo inizio più speciale e significativo del solito. Facciamo di tutto per goderci la libertà di studiare e stare insieme! Forza! L'Italia ha bisogno di voi", conclude Zingaretti.