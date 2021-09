Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del primo settembre 2021

Nel Lazio 4 milioni di cittadini hanno completato il percorso vaccinale, il 77% dell’intera popolazione over 12 anni è immunizzato

Netto calo dei nuovi casi da Coronavirus registrati a Roma nelle ultime 24 ore. In città, infatti, sono stati segnalati 108 positivi, a fronte dei 151 di ieri e dei 171 di lunedì. Nel resto della regione, invece, il dato aumenta. Oggi su 6.744 tamponi nel Lazio e 14.590 antigenici per un totale di 21.334 test, si registrano infatti 350 nuovi casi positivi, ossia 67 in più rispetto a quelli di ieri.

Sono 92 i casi in meno rispetto a mercoledì 25 agosto. Nel bollettino del primo settembre, inoltre, si sono segnalati anche tre decessi e 838 guariti. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 448 i ricoverati e 71 le terapie intensive (-1). "Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,6%. Sono in calo i ricoveri e le terapie intensive, diminuiscono i casi su base settimanale a conferma dell'efficacia della campagna vaccinale", ha commentato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

* Asl Roma 1: 27 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 2: 57 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 3: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 4: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso.

* Asl Roma 6: 59 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nelle province si registrano 129 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 33 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 40 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo: si registrano 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.