Coronavirus Roma, in 4 ospedali raddoppia la capacità di processo tamponi

Su quasi 10mila tamponi nel Lazio nelle ultime 24 ore si sono registrati 129 casi, di questi 90 sono a Roma. Tra i dati anche una buona notizia: non si è registrato nessun decesso.

Nel frattempo la Regione ha reso noto di aver ampliato il raggio di azione del tracciamento: al Sant'Andrea, il San Giovanni, il San Camillo e il Policlinico Umberto I si è infatti raddoppiata la capacità di processo tamponi con la procedura di pooling.

"Questo consentirà una maggiore capacità di testing assieme ai tamponi rapidi", ha sottolineato l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato.

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 4035 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 359 sono ricoverati, 9 sono in terapia intensiva e 3667 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 881 persone mentre sono 7294 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 12210 casi in tutta la Regione.

Fiumicino, dal Comune mascherine a insegnanti nidi

Sul fronte della sicurezza, mascherine trasparenti per le insegnanti di nidi e materne, oltre ai dispenser di igienizzanti che saranno presenti in tutte le scuole. Inoltre realizzati interventi su strisce pedonali e segnaletica davanti alle scuole. Sono tra le altre misure annunciate oggi dal comune di Fiumicino in vista dell'apertura delle scuole il 14 settembre.

Scuola: Regione Lazio, giorno riapertura sarà il 14 settembre

"Riteniamo che il 14 settembre debba essere il giorno del suono della campanella. Ora c'è bisogno che il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio scolastico regionale provvedano in ogni modo a garantire l'assegnazione dei supplenti alle scuole in concomitanza con la riapertura. Così come rivolgiamo la richiesta di accelerare la consegna di arredi e banchi scolastici". Così in una nota l'assessore alla Scuola della Regione Lazio Claudio Di Berardino.

Lo Spallanzani: "Test rapido salivare, risultati a fine mese"

"Presso il laboratorio nazionale di riferimento dell'Istituto Spallanzani si sta sperimentando il test salivare rapido e sono attesi i risultati entro la fine del mese". Lo ha comunicato l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Il test rapido salivare è meno invasivo dei tamponi e una delle possibili applicazioni potrebbe essere quella nel mondo scolastico, soprattutto per i bimbi più piccoli proprio per l'assenza di invasività (rispetto al tampone orofaringeo) e per la rapidità del risultato.