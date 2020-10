Coronavirus Roma, caso in Regione: il Consiglio del Lazio chiuso due giorni per sanificazione

Su oltre 13 mila tamponi, nelle ultime 24 ore, nel Lazio si registrano 359 casi di coronavirus e di questi 144 a Roma. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato sottolineando che il "rapporto tra i positivi e i testati è al 2,7%" e che "a breve" avverrà un raddoppio dei Drive-in per i tamponi.

Nel frattempo è stata emanata una circolare esplicativa a medici, pediatri e tutte le strutture del Sistema sanitario regionale (SSR): la diagnosi di primo livello si fa con i tamponi rapidi che consentono una risposta immediata, le validazioni dei casi positivi si fanno con il test molecolare.

18748 positivi da inizio pandemia

Nel Lazio ad oggi sono 8852 i casi positivi a Covid-19, con 821 ricoverati, a cui si aggiungono 55 pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 7976, i guariti sono 8936 e i decessi 960. Il totale dei casi esaminati è pari a 18748.

Il Consiglio del Lazio chiuso due giorni per sanificazione

Il Consiglio regionale del Lazio chiude fino a lunedì. Un caso di positività accertato e la necessità di mettere in atto il protocollo anti covid, hanno portato alla decisione di chiudere la sede di via della Pisana e di eseguire una sanificazione straordinaria.

Sanificazioni in corso al Dipartimento Simu dopo caso Covid

Sono in corso le operazioni di sanificazione degli uffici del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana dopo il caso di positività al Covid–19 di un dipendente. Gli interventi proseguiranno anche domani. La riapertura degli uffici è prevista lunedì 12 ottobre.

A Latina mini lockdown per 14 giorni

Mini lockdown nella provincia di Latina per 14 giorni. Il presidente della regione Lazio ha firmato l'ordinanza in vigore da mezzanotte che prevede il contingentamento a 20 persone per le feste e cerimonie religiose, il numero massimo di 4 ospiti a tavolo per ristoranti e locali e la chiusura alle ore 24 per pub bar e ristoranti. Scattati anche il divieto di assembramento davanti scuole, luoghi e uffici pubblici e lo stop delle visite ai pazienti ricoverati in strutture sanitarie o sociosanitarie. Previsto anche il contingentamento per chi frequenta palestre e scuole da ballo. Infine si invita a favorire lo smart working.