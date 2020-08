Coronavirus, a Roma 108 test alle barriere autostradali: esito negativo per tutti

Sono 1017 gli attuali positivi al Coronavirus nel Lazio. Di questi 189 si trovano ricovrai in ospedale (non in terapia intensiva) e 820 sono in isolamento domiciliare. Otto le persone in gravi condizioni, attualmente in terapia intensiva: due di questi allo Spallanzani. Ieri si sono registrati in tutta la Regione 20 nuovi casi, di cui sei di importazione.

Per quanto riguarda i test alle barriere autostradali per i viaggiatori provenienti dall’Est Europa sono stati eseguiti 108 test: tutti con esito negativo. Venerdì mattina sono iniziati i testi alle barriere autostradali di Roma Nord (qui il video) e Roma Est. [QUI IL VIDEO CHE SPIEGA I TEST].

Il vaccino allo Spallanzani

Sono arrivate all’Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino ‘made in Italy’ e dal 24 agosto partirà la sperimentazione sull’uomo. Lo Spallanzani sta completando la ricerca dei volontari per la sperimentazione.

A questo scopo l'ospedale "è alla ricerca di volontari sani, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che non abbiano contratto il Covid-19", si legge in un appello. QUI TUTTE LE INFORMAZIONI

Da ieri poi sono partiti i test anche presso le barriere autostradali di Roma est e Roma Nord sui viaggiatori provenienti dall’Est Europa. Nelle prime 24 ore sono stati eseguiti 108 test: tutti con esito negativo.

I casi di Covid-19 a Roma del 8 agosto

Nella Asl Roma 1 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un sacerdote di rientro dagli Stati Uniti è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di una donna di 90 anni al Gemelli.

Nella Asl Roma 2 sono 4 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Romania, avviato il contact tracing internazionale. Due i casi individuati al drive-in e un caso con un link ad un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 3 sono due i casi nelle ultime 24h e si tratta di una donna di 68 anni con un link familiare ad un caso già noto e isolatio e un secondo caso di una donna di 38 anni con un link ad un caso già noto e isolato.

I contagi nella provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo di 72 anni individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 5 sono due i casi nelle ultime 24h e si tratta di marito e moglie di rientro dalla Romania, avviato il contact tracing internazionale.

Nella Asl Roma 6 sono due i casi nelle ultime 24h e di questi uno riguarda un uomo di 43 anni individuato in accesso al pronto soccorso di Anzio e ora ricoverato allo Spallanzani.

I casi dalle altre città del Lazio

Infine per quanto riguarda le province si registrano otto casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono quattro i casi e tra questi un caso è un contatto familiare del caso positivo di Aprilia di rientro dall’Albania. Un caso è un uomo di nazionalità indiana, avviata l’indagine epidemiologica. Nella Asl di Viterbo si registrano tre casi e sono i contatti di un caso positivo già noto e ricoverato.

Nella Asl di Rieti un caso e riguarda un bambino di 8 anni, avviata l’indagine epidemiologica e si stanno effettuando i tamponi presso il centro estivo frequentato.