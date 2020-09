Coronavirus, a Roma 90 nuovi casi: sono 129 in totale nel Lazio. I dati Asl dell'8 settembre

Sono 90 i nuovi casi di Coronavirus a Roma nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati degli ospedali e delle Asl del Lazio di martedì 8 settembre. In provincia sono 28 i nuovi contagi, mentre negli altri comuni della regione si registrano undici nuovi casi.

In totale nel Lazio, su quasi 10 mila tamponi, quindi nel Lazio si registrano 129 casi. La buona notizia, invece, sono i decessi: nessuno nell'ultimo giorno di rilevamento dati.

A commentare la giornata è l'assessore alla sanità Alessio D'Amato: "Per quanto riguarda la rete Coronet al Sant'Andrea, il San Giovanni, il San Camillo e il Policlinico Umberto I si raddoppia la capacità di processo tamponi con la procedura di pooling. Questo consentirà una maggiore capacità di testing assieme ai tamponi rapidi".

I nuovi casi Covid a Roma

Nella Asl Roma 1 sono 42 i casi nelle ultime 24h e di questi sette i casi di rientro, sei con link dalla Sardegna e uno dall’Emilia-Romagna. Tredici sono i casi con link familiari o contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 19 i casi nelle ultime 24h e tra questi due sono con link dalla Sardegna e sei sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciassette casi di rientro, nove con link dalla Sardegna, due dall’Abruzzo, due dall’Emilia-Romagna, uno dalla Toscana, uno dalla Bulgaria, uno dalla Francia e uno dall’Ucraina. Sette i casi che sono contatti di casi già noti e isolati.

I contagi nella provincia di Roma dell'8 settembre

Nella Asl Roma 4 sono 5 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Romania e quattro contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 9 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e sei sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e cinque sono contatti di casi già noti e isolati. Tre i casi che hanno un link con il cluster del San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli a Genzano dove è in corso l’indagine epidemiologica.

11 casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 11 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono sei i casi e di questi uno con link dalla Sardegna, tre dalla Campania e due dalla Romania. Nella Asl di Frosinone si registrano due casi e sono un contatto di un caso già noto e isolato e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo sono tre i casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e due dal Brasile.

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 4035 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 359 sono ricoverati, 9 sono in terapia intensiva e 3667 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 881 persone mentre sono 7294 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 12210 casi in tutta la Regione.

Spallanzani: 83 pazienti positivi, 644 dimessi finora

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 83 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. Sei pazienti necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 644.

Fiumicino, dal Comune mascherine a insegnanti nidi

Sul fronte della sicurezza, mascherine trasparenti per le insegnanti di nidi e materne, oltre ai dispenser di igienizzanti che saranno presenti in tutte le scuole. Inoltre realizzati interventi su strisce pedonali e segnaletica davanti alle scuole. Sono tra le altre misure annunciate oggi dal comune di Fiumicino in vista dell'apertura delle scuole il 14 settembre.

Canale dedicato per i pazienti oncologici

"Da oggi i pazienti oncologici nel Lazio hanno un canale dedicato per eseguire il tampone presso IFO Regina Elena - San Gallicano e l'ospedale Sandro Pertini (Asl Roma 2). I pazienti fragili, immunodepressi e oncologici, (al Pertini anche i dializzati) alla ripresa di scuole e attività, vengono accolti con modalità protetta e prioritaria in due punti strategici della città di Roma" fa sapere l'assessore alla Salute Alessio D'Amato. "Un'iniziativa per offrire un clima di maggiore sicurezza e serenità a quei pazienti che già si trovano in uno stato emotivo di stress per il percorso di cura".

Il test salivare rapido

Tra le novità sul fronte della ricerca e del tracciamento dei contagi, presso il laboratorio nazionale di riferimento dell’Istituto Spallanzani si sta sperimentando il test salivare rapido. I risultati sono attesi entro la fine del mese attesi. Si tratta di un test meno invasivo dei tamponi e una delle possibili applicazioni potrebbe essere quella nel mondo della scuola, soprattutto per i bimbi più piccoli proprio per l'assenza di invasività (rispetto al tampone orofaringeo) e per la rapidità del risultato.

I casi negli aeroporti

Nessun nuovo positivo ieri al drive in dell'aeroporto di Fiumicino. Mentre due nuovi casi sono stati rilevati allo scalo di Ciampino. Secondo quanto comunicato dall'assessorato alla Sanità del Lazio, si tratta di un cittadino colombiano e uno spagnolo proveniente da Madrid. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale.

Al 6 settembre invece i positivi riscontrati erano sette. Tre a Fiumicino, un cittadino spagnolo e uno residente nel Lazio di rientro dalla Spegna e un cittadino residente in Lombardia e proveniente dalla Grecia. Quattro a Ciampino: un cittadino ucraino, un cittadino residente in Abruzzo e uno in Belgio provenienti dalla Spagna e un cittadino del Kosovo proveniente da Salonicco (Grecia).

Un dipendente positivo nel municipio III

Un dipendente del municipio III è risultato positivo al Coronavirus per questo è stata disposta la chiusura dell’ufficio anagrafico di via Umberto Fracchia, a Talenti. Sede vuota e inattiva nella giornata di oggi martedì 8 settembre per consentire le operazioni di sanificazione.

I contagi delle ultime 24 ore

Nella Asl Roma 1 sono 33 i casi nelle ultime 24h e di questi dieci i casi di rientro, sette con link dalla Sardegna, uno dalla Polonia, uno dalla Romania e uno dal Trentino, diciassette sono i casi con link familiari o contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 74 i casi nelle ultime 24h e tra questi nove i casi di rientro, tre con link dalla Sardegna, quattro dalla Romania, uno dalla Grecia e uno dalla Bulgaria. Nella Asl Roma 3 sono 12 i casi nelle ultime 24h e si tratta di dieci casi di rientro, otto con link dalla Sardegna e due dalla Campania. Un caso è un contatto di una caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 4 sono 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tre casi di rientro dalla Romania. Uno è un contatto di caso già noto e isolato, uno individuato al test sierologico e uno su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 8 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro, due dalla Romania, uno dalla Calabria e uno dalla Spagna. Quattro i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 6 i casi nelle ultime 24h e sono contatti di casi già noti e isolati.

I casi nelle province

Nelle province si registrano 19 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono tredici i casi e di questi otto sono di rientro, due con link dalla Sardegna, due dalla Romania, due dalla Svizzera, uno dalla Lombardia e uno dall’Albania. Due sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano sei casi e di questi due sono contatti di casi già noti e isolati e quattro sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Il bollettino dello Spallanzani del 7 settembre

I pazienti ricoverati all'ospedale Spallanzani, positivi al Coronavirus, sono a oggi 74. Di questi 5 ricoverati in terapia intensiva. 643 invece i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali. Questi i dati del bollettino medico dell'istituto di via Portuense.

Anche The Guardian parla del modello Lazio

Intanto a spiccare sulla stampa d'oltreoceano c'è proprio il modello Lazio. "Dopo il The New York Times e La Vanguardia anche il The Guardian parla del modello Lazio nel contrasto al Covid-19" dichiarano dall'unità di Crisi Covid 19 della Regione. "Come la Sardegna è passata da rifugio sicuro a hotspot Covid-19" il titolo del quotidiano inglese, che ha fatto un reportage sul sistema di testing allestito nella Regione Lazio e nello specifico presso il Porto di Civitavecchia.

"La struttura - scrive il Guardian - è stata rapidamente istituita dopo un'ondata di casi nella regione Lazio, che sono stati per lo più legati ai giovani in vacanza sulla Costa Smeralda della Sardegna, un tratto di costa nel nord-est dell'isola dove gravitano i ricchi. Il personale medico lavora a turni, con esami effettuati sui passeggeri che sbarcano dai traghetti al mattino e su quelli in partenza nel pomeriggio. I risultati sono noti in mezz'ora".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

+++articolo aggiornato alle ore 17.40+++