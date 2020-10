Coronavirus Roma, la Regione a medici di famiglia e pediatri: "Dare priorità a tamponi rapidi"

Il Coronavirus non accenna a diminuire. Su 12 mila tamponi, secondo il bollettino del 7 ottobre, nel Lazio si sono registrati 357 casi e di questi 145 a Roma.

In tanti sono stati chiamati per eseguire tamponi ai drive in regionali. Molti sono rimasti in fila per ore, è per questo che l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha annunciato in ampliamento del servizio: "Stiamo lavorando per il raddoppio dei drive-in: l'aeroporto di Guidonia, Monterotondo Scalo, Priverno, Aprilia, Gaeta, Pomezia, oltre al nuovo drive del Pertini e a quello che è già partito a via Odescalchi (Asl Roma 2), a Tor Vergata presso la grande area utilizzata durante il Giubileo e in altre aree che si stanno valutando" conclude D'Amato.

"Dare priorità a tamponi rapidi"

Sono state inoltrate con una circolare della Direzione regionale Salute a tutti i Direttori generali delle Asl, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, i chiarimenti operativi per le modalità di prescrizione appropriata. Lo comunica in una nota l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

"Il tampone rapido test antigenico rappresenta lo strumento diagnostico di primo livello in una fase di screening massiva come quella attuale, mentre il test molecolare deve essere dedicato a conferme di eventuali positività al tampone rapido antigenico. Entrambi gli strumenti diagnostici sono validati e il combinato disposto del loro utilizzo consente velocità di refertazione e capacità quantitativa. Inoltre il test molecolare è indicato per le persone sintomatiche a rischio di sviluppare malattie in ragione delle eventuali comorbidità, e alle persone in contatto regolare con individui a rischio di sviluppare malattie", si legge nella nota.

"Per i casi sospetti la tipologia consigliata e più veloce è il tampone rapido con la ricetta dematerializzata. Per la conferma di positività al test rapido o in sorgenza di sintomi, la modalità di prescrizione è il test molecolare, sempre attraverso la ricetta dematerializzata. - continua la Regione - Tutte le prescrizioni dei test molecolari non accompagnate da dettagliata scheda di notifica alle Asl da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta dovranno essere gestite come prescrizioni di test antigenici per agevolare la refertazione che avviene nell’arco di 30 minuti. Per l’esecuzione dei tamponi rapidi test antigenici non a carico del Servizio sanitario regionale è disponibile anche la rete dei laboratori privati autorizzati che ha raggiunto quota 65 strutture. Queste disposizioni vanno ad integrare le circolari ministeriali tutte antecedenti la validazione dei tamponi rapidi test antigenici".

Bollettino Spallanzani: 174 positivi e 20 in terapia intensiva

Oggi giovedì 8 ottobre sono ricoverati all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma "174 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-Cov-2. Venti pazienti necessitano di terapia intensiva", si legge nel bollettino medico quotidiano dell'Inmi Spallanzani. Tra questi, 20 persone, più gravi, si trovano nel reparto di terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali dall'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono a questa mattina 805.

18032 positivi da inizio pandemia

Nel Lazio ad oggi sono 8580 i casi positivi a Covid-19, con 808 ricoverati, a cui si aggiungono 48 pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 7742, i guariti sono 8855 e i decessi 954. Il totale dei casi esaminati è pari a 18389.

Test a ritmo serrato a Fiumicino

Gli operatori sanitari della struttura realizzata in una porzione di area di circa 7000 metri del parcheggio Lunga Sosta dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, dotata di 6 check-point sanitari per il prelievo dei campioni e in grado di accogliere fino a 130 autovetture, stanno operando a ritmo serrato ma senza criticità per eseguire i test che, oltre che riguardare i passeggeri dei voli da e per le zone a rischio oggetto della nuova ordinanza del Ministero della Salute (Spagna, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Repubblica Ceca ndr) sono estesi anche a tutti quei cittadini che ne facciano richiesta purché in possesso di apposita ricetta medica.

In fila ordinata gli automobilisti vengono via via indirizzati verso le varie corsie che danno accesso ai check-point sanitari. Fatto il test, la risposta viene quindi comunicata con un sms nel giro di poco meno di mezz'ora. Oltre che presso il drive-in, i passeggeri dei voli oggetto dell'ordinanza ministeriale, possono sottoporsi al test anche nell'area Arrivi del Terminal 3.

Roma, riaperto Palazzo Senatorio dopo sanificazione

Riaperto Palazzo Senatorio dopo gli interventi di sanificazione. Le operazioni hanno coinvolto tutti gli ambienti frequentati dalla persona dell'Ufficio del Gabinetto risultata positiva al Covid-19. Lo rende noto il Campidoglio.

Positivo dipendente della Regione Lazio

Un dipendente della Regione Lazio è risultato positivo al tampone Covid. In serata l'Asl Roma 3 ha predisposto la sanificazione straordinaria della palazzina D del Consiglio regionale alla Pisana. Lo apprende l'Adnkronos Salute.

Stop accessi al pronto soccorso della struttura di Aprilia

La Asl di Latina ha comunicato la sospensione temporanea delle accettazioni al pronto soccorso della struttura Città di Aprilia per procedere ai tamponi a tutti gli operatori e pazienti e per procedere alla sanificazione degli ambienti.



Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Nel bollettino di ieri è emerso che nella Asl di Latina sono sessanta i casi e di questi nove hanno un link con un cluster nella struttura 'Città di Aprilia' dove è in corso l'indagine epidemiologica.

Articolo aggiornato alle 13:07 dell'8 ottobre