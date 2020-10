Coronavirus Roma, positivo bambino di una scuola a Montesacro: tre classi in quarantena

Continuano i riscontri di studenti positivi al Coronavirus a Roma. Ultimo, solo in ordine di tempo, il caso di un bambino positivo in una quinta elementare dell'Istituto Montessori di piazzale Adriatico, in zona Montesacro. Qui, lo scorso venerdì, il giovane alunno tornando a casa è risultato positivo e così la Asl Roma 1, competente di zona, ha contattato la scuola.

A cascata, il dirigente scolastico ha quindi informato le famiglie. In quarantena, oltre la classe dell'alunno risultato positivo al Covid-19, anche altre due classi che, la scorsa settimana, avevano avuto contatti diretti con lo studente positivo in una zona comune della scuola.

Per tutti, quindi, è stata disposto un isolamento domiciliare di 14 giorni. La Asl Roma 1 ha fatto sapere, inoltre, che contatterà presto le famiglie dei piccoli studenti della quinta elementare della scuola Montessori di piazzale Adriatico.

Caso in una scuola dell'Albuccione

A Guidonia, invece, il sindaco Michel Barbet è stato informato dalla Dirigente Scolastica della scuola Primaria "Montelucci" sede Albuccione di un alunno positivo al Covid 19. I compagni di classe ed il personale coinvolto saranno in isolamento domiciliare fino al prossimo 16 ottobre. A partire da mercoledì 7 ottobre è previsto, presso la palestra della scuola, il servizio Asl di tampone rapido.

Progetto pilota a Fiumicino

La Asl Roma 3 ha avviato le attività di testing in contemporanea ai bimbi presso Lo scarabocchio di via del Serbatoio, dove hanno aderito, a quanto si è appreso, le famiglie di 85 bimbi (su 150) e L'isola dei tesori (40 adesioni) in via Coni Zugna. Sono presenti il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e il Commissario straordinario della Asl rm3, Giuseppe Quintavalle.