Coronavirus, a Roma positivo anche un 15enne: test sierologico gratis a chi dona il sangue

A Roma tra i nuovi casi di Coronavirus ci sono anche degli adolescenti. L'ultimo arriva dalla Asl Rm1 dove un ragazzo di 15 anni, positivo, è stato ricoverato all'Umberto I. La Regione, nel bollettino del 6 agosto, ha fatto sapere di aver avviato anche l'indagine epidemiologica.

Coronavirus, nel Lazio test sierologico gratis a chi dona il sangue

La Regione Lazio ha lanciato un'iniziativa per sensibilizzare i cittadini a donare sangue: i donatori verranno sottoposti gratuitamente al test sierologico per la rilevazione del Covid-19.

"Voglio rivolgere un appello alla donazione di sangue prima di andare in ferie, è un gesto di generosità verso il prossimo e i donatori riceveranno gratuitamente il test sierologico", ha annunciato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato.

Zingaretti: "Al via test su prof e amministrativi"

"Scuola sicura: nel Lazio partiamo con le prove dei primi test sierologici a docenti e personale amministrativo. Al lavoro per garantire il rientro a scuola nei tempi previsti e nella massima sicurezza". Così, sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato l'avvio di nuovi controlli.

Il punto dalla Asl Roma 5

L'Unità di Crisi Regione Lazio ha reso noto che la Asl Roma 5 comunica come i 109 tamponi eseguiti al Cas di San Vito Romano sono tutti negativi.

Atac: come richiedere rimborso per abbonamento

La Regione Lazio ha approvato le norme propedeutiche che danno il via alle procedure per il riconoscimento dei rimborsi ai clienti che non hanno potuto usufruire dei loro abbonamenti durante il lockdown.



Per facilitare le pratiche, per conto delle Aziende partner Metrebus, Atac ha già predisposto un sito specifico dove i clienti potranno trovare tutte le indicazioni e le informazioni utili per accedere ai rimborsi, che consisteranno nel prolungamento dell'abbonamento, per il periodo riconosciuto dalle norme, ovvero nel rilascio di un voucher.

Scuola: due fasce ingresso 8.30-9.30

Due fasce di ingresso a scuola, alle 8.30 e alle 9.30, una differenziazione degli orari degli uffici e una revisione della capienza, ora ridotta al 50%, sui treni.

E' quanto dispongono le linee guida per il trasporto pubblico a settembre nel Lazio deliberate dalla giunta regionale "in ottemperanza delle direttive governative in materia di contenimento del contagio da Covid".

Articolo aggiornato alle 12:44 del 7 agosto