Coronavirus, a Roma positivo studente: 9 contatti in quarantena. Nel Lazio 11929 da inizio pandemia

Su quasi 12 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registarti 158 casi, di questi 108 sono a Roma, e un decesso.

A renderlo noto è l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato: " Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna. Si rafforza la rete Coronet con la validazione fatta dall'Istituto Spallanzani all'IRCSS Santa Lucia che entra così nella rete per rafforzare la potenzialità e il profilo scientifico".

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 3807 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 344 sono ricoverati, 11 sono in terapia intensiva e 3452 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 880 persone mentre sono 7242 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 11929 casi in tutta la Regione.

Roma, nove studenti in quarantena dopo caso in una scuola

"In merito allo studente positivo della Marymount International, la ASL Roma 1 ha comunicato che, a seguito della comunicazione pervenuta nella mattina di ieri dalla scuola, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica è intervenuto per avviare l'azione di contact tracing in collaborazione con i responsabili didattici e sanitari dell'istituto. Sono stati intervistati tutti i possibili contatti per ricostruire i movimenti e individuare tempi e modalità di interazione con il caso indice. A fronte di un iniziale elenco di 65 persone prodotto dalla scuola, le interviste hanno permesso di circoscrivere a 9 studenti i contatti a rischio. I ragazzi sono stati posti in quarantena ed in sorveglianza sanitaria". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Ostia, il quartiere dove si è registrato un aumento maggiore

Nel mese di agosto (leggendo la mappa dei contagi di Roma) emerge come ad Ostia si sia registrato un maggiore aumento di contagi. In un solo mese, ci sono stati 57 nuovi casi di Covid-19 facendo balzare, per così dire, il Lido al primo posto tra i quartieri di Roma con più positivi. Se a fine luglio infatti i dati facevano registrare appena 74 casi, secondo il report emesso da Salute Lazio aggiornato al 31 agosto, sono 131 i contagi.

Va ricordato, inoltre, che negli ultimi dieci giorni di agosto Ostia ha vissuto diverse criticità: prima gli 8 ragazzi positivi tornati da Malta e poi la conseguente chiusura temporanea di due stabilimenti balneari (riaperti dopo la sanificazione). Elementi che hanno portato la decisione di annullare per quest'anno anche la famosa Sagra della Tellina al Borghetto dei Pescatori.