Coronavirus Roma, continuano i test antigenici nelle scuole: Asl RM 3 avvia progetto pilota

Su oltre 11mila tamponi ieri nel Lazio si sono registrati 248 casi e di questi 105 a Roma, cinque i decessi e 34 i guariti. Oggi, nel frattempo, iniziano le attività del progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l'istituto Spallanzani e l'A.O San Camillo.

Questa mattina a Fiumicino due materne hanno cominciato le attività del progetto pilota della Regione dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l'istituto Spallanzani e l'azienda ospedaliera San Camillo.

La Asl Roma 3 ha avviato le attività di testing in contemporanea ai bimbi presso Lo scarabocchio di via del Serbatoio, dove hanno aderito, a quanto si è appreso, le famiglie di 85 bimbi (su 150) e L'isola dei tesori (40 adesioni) in via Coni Zugna. Sono presenti il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e il Commissario straordinario della Asl rm3, Giuseppe Quintavalle.

17757 positivi da inizio pandemia

Nel Lazio ad oggi sono 8142 i casi positivi a Covid-19, con 764 ricoverati, a cui si aggiungono 48 pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 7330, i guariti sono 8671 e i decessi 944. Il totale dei casi esaminati è pari a 17757.

Due alunne positive in una scuola primaria di Fiumicino

Due casi di positività sono stati riscontrati in una scuola di Fiumicino. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. Si tratta di due bambine che frequentano altrettante classi della scuola primaria. "Entrambe le classi sono state messe in quarantena cautelativa in attesa che tutti gli altri alunni delle classi abbiano il risultato del loro tampone. Tutti gli insegnanti, invece, sono risultati negativi. La dirigente scolastica, la professoressa Vettraino, ha disposto per oggi la sanificazione delle due aule interessate", afferma Montino.

Obbligo mascherine all'aperto, il Codacons presenta ricorso al Tar

È stato depositato questa mattina al Tar del Lazio il ricorso amministrativo con il quale il Codacons e l'Associazione Articolo 32-97 contestano l'ordinanza della Regione Lazio che ha introdotto l'obbligo dell'uso delle mascherine all'aperto per tutti i cittadini del Lazio. Ad annunciarlo con una nota è la stessa associazione di consumatori che contesta l'ordinanza "per manifesta illogicità" e "per le discriminazioni che introduce a danno della collettività", partendo dalle recenti pronunce di diversi tribunali che "in tema di provvedimenti regionali anti-Covid" hanno ritenuto che "la materia sanitaria è di competenza esclusiva dello Stato". Tra i firmatari del ricorso amministrativo in questione c'è anche Vittorio Sgarbi. Per i ricorrenti "l'intervento regionale di cui è questione esorbita dall'ambito dei poteri attribuiti alle regioni e si pone in contrasto con specifiche norme costituzionali, che regolano il riparto delle competenze in materia" e l'ordinanza contestata risulterebbe emanata "senza alcuna previa interlocuzione con il Governo" e "senza alcun preventivo parere del Comitato Tecnico Scientifico. Nel provvedimento impugnato si dà semplicemente atto di averlo sentito 'per le vie brevi'".