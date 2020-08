Coronavirus, a Roma tra i nuovi casi ci sono anche i giovani: due sono fratelli

Dei nove nuovi casi di Coronavirus a Roma, tre sono adolescenti tra i 17 e i 21 anni. Uno su tre dei nuovi contagiati, almeno secondo i dati delle ultime 24 ore, è giovani.

Positivi due fratelli

I casi sono tutti n Asl Roma 3 dove nella giornata di mercoledì sono stati registrati tre nuovi casi. Si tratta di una ragazza di 19 anni con link ad un caso già noto e isolato e due casi di un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 17 anni fratello e sorella con link ad un caso già noto e isolato.

Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio su Frosinone

La Asl di Frosinone ha appena comunicato che i 50 tamponi effettuati ai migranti collocati a Fiuggi sono tutti negativi.

Atac: come richiedere rimborso per abbonamento

La Regione Lazio ha approvato le norme propedeutiche che danno il via alle procedure per il riconoscimento dei rimborsi ai clienti che non hanno potuto usufruire dei loro abbonamenti durante il lockdown.



Per facilitare le pratiche, per conto delle Aziende partner Metrebus, Atac ha già predisposto un sito specifico dove i clienti potranno trovare tutte le indicazioni e le informazioni utili per accedere ai rimborsi, che consisteranno nel prolungamento dell'abbonamento, per il periodo riconosciuto dalle norme, ovvero nel rilascio di un voucher.

Scuola: due fasce ingresso 8.30-9.30

Due fasce di ingresso a scuola, alle 8.30 e alle 9.30, una differenziazione degli orari degli uffici e una revisione della capienza, ora ridotta al 50%, sui treni.

E' quanto dispongono le linee guida per il trasporto pubblico a settembre nel Lazio deliberate dalla giunta regionale "in ottemperanza delle direttive governative in materia di contenimento del contagio da Covid".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A partire da settembre, precisa la Regione Lazio, "saranno applicate le misure per garantire la sicurezza di lavoratori e utenti del Trasporto pubblico locale".