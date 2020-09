Coronavirus Roma, oltre un milione di test rapidi nel Lazio: rischio contagio da moderato passa a basso

Il Lazio ha un rischio contagio che è passato da moderato a basso secondo il monitoraggio del Ministero della Salute e ha fatto registrare una buona valutazione dell'attività di testing e del contact tracing.

A renderlo noto è stato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "Ora andiamo avanti con un milione di test rapidi per ripartire in sicurezza". Nel frattempo nella giornata di ieri su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 171 casi di questi 106 sono a Roma e zero decessi.

Coronavirus, primo caso in scuola a Roma: studente positivo

Primo caso di Coronavirus tra gli studenti di una scuola di Roma. Un ragazzo iscritto alla Marymount international, in zona Cassia, è risultato positivo.

Da quanto appreso, la Asl Roma 1 ha messo in isolamento domiciliare 60 persone, tra cui compagni di classe e insegnanti, in via prudenziale. La Asl moniterà l'andamento clinico e si aspetteranno sette giorni per l'eventuale comparsa di sintomi prima di effettuare i tamponi. I ragazzi in isolamento - a quanto riferito - seguiranno le lezioni con la didattica distanza.

D'Amato: "Raduno negazionista è schiaffo a operatori sanitari"

"La negazione del Covid è uno schiaffo in faccia ai nostri operatori sanitari, medici, infermieri e di chi in questi mesi ha sacrificato la vita sul campo". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato in merito alla manifestazione indetta per domani a Roma.

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 3688 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 363 sono ricoverati, 9 sono in terapia intensiva e 3316 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 879 persone mentre sono 7204 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 11771 casi in tutta la Regione.

Nel Lazio da settembre potenziati trasporti

La commissione Mobilità del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Eugenio Patanè, oggi si è riunita in modalità telematica per un'audizione sulla situazione del trasporto pubblico locale nella emergenza Covid-19 e nella fase di rientro e di inizio dell'anno scolastico.

Alla seduta sono intervenuti l'assessore regionale Mauro Alessandri e la presidente di Cotral Amalia Colaceci. Il primo ha illustrato le iniziative messe in campo dalla Giunta regionale per garantire i servizi di trasporto in sicurezza, a partire dalle 'Linee guida operative per gli interventi da realizzare entro il mese di settembre' in attuazione della Dgr n. 459 del 21 luglio scorso. Si tratta di tre interventi finalizzati ad assicurare il potenziamento dei servizi di mobilità regionale già a partire da settembre.