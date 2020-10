Coronavirus Roma, Vaia: " Problema non sono scuole, ma trasporti. Bisogna raddoppiarli"

Su quasi 12mila tamponi ieri nel Lazio si sono registrati 244 casi e di questi 91 erano a Roma, sei invece i decessi, come mini lockdown per spegnere diversi focolai. Impennata dei casi nella Asl di Latina dove a seguito delle indagini epidemiologiche verranno studiate eventuali ulteriori misure.

17509 positivi da inizio pandemia

Nel Lazio ad oggi sono 7933 i casi positivi a Covid-19, con 737 ricoverati, a cui si aggiungono 48 pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 7148, i guariti sono 8303 e i decessi 939. Il totale dei casi esaminati è pari a 17509.

Positivo vicepresidente dell'Assemblea capitolina

Il vicepresidente dell'Assemblea capitolina Francesco Figliomeni (FdI) è risultato positivo al Coronavirus. È lo stesso consigliere a renderlo noto in un comunicato.

"Ho appena saputo di essere positivo al Covid avendo fatto il test venerdì scorso subito dopo aver appreso la notizia della positività di mio figlio - spiega - Pur non essendo tenuto, già da martedì scorso per precauzione sono rimasto a casa in autoisolamento per salvaguardare la salute delle persone con cui sarei potuto entrare in contatto".

Vaia: "Contagi soprattutto all'interno delle famiglie"

In questo periodo i contagi da nuovo coronavirus stanno avvenendo soprattutto all'interno delle famiglie ed è dalle case che il virus SarsCoV2 viene portato dai ragazzi nelle scuole, lo ha detto il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia, intervistato da Sky TG24.

"In questo momento - ha detto - osserviamo un fenomeno di trasmissione virale intrafamiliare, quindi i ragazzi in questo momento potrebbero essere trasmettitori di questa diffusione del virus prendendolo dalla famiglia". I dati che indicano l'innalzamento dell'età media, inoltre, "significano che, a valle del ritorno delle vacanze sia in Italia che dall'estero, abbiamo avuto una trasmissione intrafamiliare e i ragazzi portano così dentro le scuole la loro positività".

"A Roma bisogna raddoppiare i trasporti"

Secondo Vaia, però, a preoccupare sono soprattutto i trasporti metropolitani per le occasioni di contagio, al punto che dovrebbero essere raddoppiati a Roma e nelle altre città italiane.

"Noi abbiamo fatto tantissimo nei porti e negli aeroporti - ha detto Vaia -, siamo diventati riferimento europeo ed anche internazionale, grandi company internazionali guardano al nostro modello, ma i trasporti metropolitani sono un elemento di grande preoccupazione. Bisogna raddoppiare i trasporti a Roma e in tutte le città italiane", ha spiegato il direttore dello Spallanzani a Sky.