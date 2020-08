Coronavirus, nel Lazio su 17 nuovi casi 6 arrivano dalla Puglia. Cluster Fregene sotto controllo

Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 17 casi e zero decessi. Di questi 6 casi sono di rientro dalla Puglia con link familiare tra loro, due sono di Roma e altri quattro di Frosinone. Tre sono invece i casi di importazione: un caso dalla Romania, un caso dal Perù e un caso dal Bangladesh.

Nel frattempo l'assessore Alessio D'Amato ha comunicato una importante notizia: "Il cluster di Fregene è sotto controllo e ringrazio il sindaco Montino e l'intera amministrazione comunale per la collaborazione prestata al contact tracing della Asl. Voglio inoltre ringraziare i Carabinieri per l'immediato intervento".

Campagna nel Lazio degli attori di Skam Italia per uso mascherina

Parte #MaskLazio un'azione condotta dai giovanissimi attori di Skam Italia per sensibilizzare i loro coetanei all'utilizzo della mascherina. Insieme alla Regione Lazio i giovani interpreti hanno realizzato una campagna di comunicazione rivolta alle ragazze e ai ragazzi per sensibilizzarli all'adozione di semplici, ma importantissime pratiche quotidiane.

Il messaggio utilizza un linguaggio scelto dai giovanissimi per i giovanissimi, grazie al quale i testimonial invitano i loro coetanei a indossare la mascherina per non dover in futuro rinunciare ai loro piaceri.

Nel video e nei post i giovani protagonisti si inquadrano col telefonino in situazioni quotidiane e parlano alludendo alla semplicità del gesto di indossare la mascherina. In sintesi: indossare la mascherina è semplice e non costa nulla. Il vantaggio? Continuare con gli svaghi che ci piacciono. Un messaggio essenziale e chiaro che si chiude con lo slogan: 'Su la maschera, giù i contagi'.

Romics, annullata anche l'edizione autunnale

Anche l'edizione autunnale del Romics, la rassegna internazionale su fumetto, animazione, videogiochi, cinema e intrattenimento in programma ad ottobre, è stata annullata a causa delle restrizioni per il coronavirus. L'annuncio arriva dagli stessi organizzatori.

"In queste settimane - si legge in una nota - abbiamo riflettuto a lungo e valutato attentamente la possibilità di svolgere la consueta edizione autunnale attuando tutte le misure di sicurezza, prevenzione e contenimento dettate dall'emergenza collegata alla diffusione del Covid-19.