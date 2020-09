Coronavirus Roma, continuano i casi dalla Sardegna. Eseguiti 17mila test sul personale delle scuole

Su oltre 11 mila tamponi effettuati nel Lazio nelle ultime 24 ore si registrano 154 casi, di questi 111 a Roma e si registra anche un decesso. "Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna", ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato che ha poi aggiunto: "Il valore RT previsto è di 0.76".



Intanto prosegue l'attività dei test sierologici nelle scuole dove sono stati eseguiti circa 17 mila test. Al drive-in lunga sosta all'Aeroporto di Fiumicino, invece, dall'apertura sono stati già effettuati circa 2 mila tamponi rapidi che hanno permesso di individuare 16 positivi.

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 3544 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 351 sono ricoverati, 9 sono in terapia intensiva e 3184 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 879 persone mentre sono 7177 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 11600 casi in tutta la Regione.

Tre casi allo scalo di Fiumicino: tornati da una gara di body building

Individuati all'aeroporto di Fiumicino 3 casi positivi: si tratta di 2 uomini e una donna di ritorno da una "competizione internazionale di body building, la Diamond Cup, svoltasi a Malta il 29 e 30 agosto". Lo rende noto l'Unità di Crisi regionale sulla pagina Facebook di Salute Lazio.

Nel Lazio da settembre potenziati trasporti

La commissione Mobilità del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Eugenio Patanè, oggi si è riunita in modalità telematica per un'audizione sulla situazione del trasporto pubblico locale nella emergenza Covid-19 e nella fase di rientro e di inizio dell'anno scolastico.

Alla seduta sono intervenuti l'assessore regionale Mauro Alessandri e la presidente di Cotral Amalia Colaceci. Il primo ha illustrato le iniziative messe in campo dalla Giunta regionale per garantire i servizi di trasporto in sicurezza, a partire dalle 'Linee guida operative per gli interventi da realizzare entro il mese di settembre' in attuazione della Dgr n. 459 del 21 luglio scorso. Si tratta di tre interventi finalizzati ad assicurare il potenziamento dei servizi di mobilità regionale già a partire da settembre.

Terna, accordo con Policlinico Tor Vergata per test sierologico

Grazie a un accordo con il Policlinico di Tor Vergata, il primo previsto di una serie di convenzioni che verranno sottoscritte con altre strutture sanitarie pubbliche, i dipendenti Terna hanno la possibilità di eseguire, su base volontaria, il test sierologico che interesserà non solo i circa 1.400 dipendenti del Lazio ma anche i rimanenti 2.500 distribuiti sul territorio italiano. L'azienda sta anche valutando la possibilità di organizzare una campagna di vaccinazione per l'influenza stagionale.