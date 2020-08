Coronavirus Roma, casi di importazione e movida: la Regione vuole tenere alta la guardia

Resta alta la guardia a Roma e nel Lazio sul fronte coronavirus. I casi di importazione in città e quelli riscontrati sul litorale nelle ultime ore (i casi totali fatti registrare il 3 agosto), raccomandano prudenza.

Casi di importazione a Roma

D'altronde, soprattutto sul primo aspetto, anche l'assessore Alessio D'Amato ha voluto ribadire quale sarà l'atteggiamento della Regione in questi giorni: "Voglio rivolgere un invito a chi rientra dai paesi ad alta incidenza come la Romania la Bulgaria e la Moldavia a recarsi al drive-in del Forlanini per i test. Chiediamo la collaborazione delle comunità interessate e il rispetto della quarantena".

Coronavirus: i contagi sul litorale

Ci ha pensato invece l'Unità di Crisi regionale a lanciare un monito per la questione relativa al litorale: "I cluster di Sabaudia e Fregene sono legati alla movida e a calo di attenzione. Evitare assembramenti, feste in spiaggia e in discoteca sono elementi essenziali per limitare la diffusione del virus".

Navi a Civitavecchia

Sulla questione delle navi, invece: "Costa ha adottato i protocolli operativi grazie ai quali ha individuato le positività. I tamponi saranno processati dall'Azienda Ospedaliera San Camillo", spiega l'Unità di Crisi Regione Lazio.

Fiumicino, Covid non ferma la Processione di Ferragosto

Il Covid 19 non ferma la tradizione religiosa di Ferragosto. Fugati i dubbi, a Fiumicino la suggestiva Processione a mare dell'Assunta, il prossimo 15 agosto, si farà, con tutte le cautele e con l'osservanza delle norme anti contagio.

E sarà, dopo mesi, il primo "grande evento" pubblico sul territorio, dopo l'annullamento dalla primavera scorsa di tutte le principali manifestazioni del Comune costiero. Tuttavia, non ci saranno manifestazioni civili, nè verranno posizionate le tradizionali bancarelle nel Borgo Valadier.

Articolo aggiornato alle 9:30 del 4 agosto