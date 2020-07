Coronavirus, a Roma 13 nuovi casi: quattro arrivano da altre regioni. I dati Asl del 31 luglio

Sono tredici i nuovi casi di coronavirus a Roma, due nella provincia della Capitale e tre nelle altre città del Lazio. Numeri, quelli del 31 luglio, che ricalcano l'andamento di quelli di giovedì.

Dei 18 casi complessivi di oggi (e zero decessi), 4 provengono da altre regioni e 5 sono casi di importazione: un caso del Bangladesh, uno dall'Albania, uno dalla Moldavia, uno dal Pakistan e uno dalla Polonia. Sono tre i casi nelle ultime 24h individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

I nuovi casi di Coronavirus a Roma città

Nella Asl Roma 1 sono sei i casi nelle ultime 24h e di questi uno riguarda una donna di rientro da Bormio per la quale è stata avviata l’indagine epidemiologica. Un caso di un uomo ricoverato all’Umberto I e di rientro dalla Polonia per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale. Un caso di una donna residente a Milano con indagine epidemiologica in corso e due casi riguardano madre e figlia testate al drive-in e in isolamento.

Nella Asl Roma 2 sono cinque i casi nelle ultime 24h e di questi due persone sono di un cluster familiare con link ad un caso positivo segnalato da Lecce. Un caso di un uomo di nazionalità del Bangladesh testato al drive-in per il quale è in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 3 sono due i casi nelle ultime 24h e uno di questi riguarda un uomo di rientro dall’Albania per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale. Un caso di una donna individuata in fase di pre-ospedalizzazione al CTO.

I casi Covid nella provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 un caso nelle ultime 24h si tratta di una donna individuata in fase di pre-ospedalizzazione al Policlinico Gemelli. Nella Asl Roma 6 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo di nazionalità del Pakistan individuato al drive-in.

I contagi nelle altre città nel Lazio

Per quanto riguarda le province sono tre i nuovi casi nelle ultime 24h e uno riguarda la Asl di Rieti e si tratta di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Due casi riguardano la Asl di Latina e si tratta di un dipendente di un chiosco sulla spiaggia a Sabaudia che è stato temporaneamente chiuso. Un secondo caso di una donna di rientro dalla Moldavia già posta in isolamento e avviato il contact tracing internazionale.

D'Amato: "Nel Lazio sono stati trasferiti 334 migranti dalla Sicilia"

"Ci aspettiamo un Valore RT invariato nella valutazione settimanale. Le preoccupazioni espresse dal CTS sono condivise. - ha sottolineato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato - Nel Lazio sono stati trasferiti 334 migranti dalla Sicilia, di questi 9 si sono resi irreperibili, senza alcun elemento di proporzionalità. Di questi 15 sono positivi ad oggi ovvero il 4,5%. Così il meccanismo non può funzionare. Si rischia di sovraccaricare il sistema sanitario già sotto pressione da mesi".

Circolazione del virus pari al 2,3%

Ad oggi sono stati effettuati nel Lazio 212.213 test sierologici per limitare il contagio da Covid-19. A renderlo noto è la Regione con l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che, dopo la task force del 30 luglio, ha spiegato: "Si conferma una circolazione del virus pari al 2,3%. Questo modello ha consentito finora di individuare 526 asintomatici positivi al test molecolare".

Ma quel 2,3% a cosa si riferisce? È la percentuale di sieroprevalenza tra le persone testate, ossia gli oltre 212mila nel Lazio.

Finora sono stati testati, tra gli altri, 81.198 operatori sanitari, 36.009 operatori delle forze dell'ordine, 51.613 cittadini con accesso spontaneo e 6.451 donatori di sangue.

Coronavirus, Spallanzani: 59 ricoverati, 48 positivi Sars-CoV-2

"In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 59 pazienti. Di questi 48 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 11 sottoposti ad indagini". Così sul bollettino medico dell'Ospedale Spallanzani di Roma. "2 pazienti necessitano di Terapia Intensiva, mentre quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 551", sottolinea la nota.

Test a bus anche alla stazione Anagnina

Presto inizieranno i test di sieroprevalenza anche presso la Stazione dei bus di Anagnina (Asl Roma 2). Per coloro che sono giunti a Roma da Paesi dell'Est Europa con mezzi propri o con altri vettori da domani è disponibile inoltre il drive-in del Forlanini (piazza Carlo Forlanini – Asl Roma 3).

Positivo partecipa a funerale alla periferia di Roma

Una persona risultata poi positiva al Coronavirus ha partecipato lunedì scorso a un funerale a Cesano, quartiere alla estrema periferia di Roma.

"La Asl Roma 1 rassicura la comunità di Cesano che le persone che hanno avuto contatto" con questa persona nel corso della cerimonia cerimonia funebre, "sono state individuate dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Per questi cittadini sono state poste in essere le dovute misure di precauzione e sono stati avviati al percorso di verifica attraverso tampone naso-faringeo. Ribadiamo che la migliore forma di prevenzione resta sempre quella di ridurre le occasioni di contatto, mantenendo le distanze di sicurezza, indossare la mascherina e igienizzare le mani".

Vaia: "Test rapidi funzionano"

I due test rapidi appena validati dall'Istituto Lazzaro Spallanzani per la ricerca del coronavirus "funzionano" ed è positiva "l'immediata risposta della Regione Lazio per il loro impiego nelle aree di afflusso di cittadini provenienti da Paesi nei quali il virus è in fase di crescita. Altrettanto ci auguriamo venga fatto a monte, evitando che entrino nel nostro Paese cittadini positivi".

A dirlo Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani che sui risultati ottenuti con i due test - tamponi naso-faringe che permettono di avere una risposta veloce e affidabile sulla presenza del virus - ha inviato la sua relazione al ministero della Salute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiornato alle 15:10 del 31 luglio