Coronavirus Roma, 55% dei casi è di rientro. D'Amato: "Cala il numero dei positivi e l'incidenza"

Oltre la metà dei nuovi casi di coronavirus nel Lazio sono quelli cosiddetti di rientro (il 55%) e con link dalla Sardegna sono circa 40% dei 156 contagi segnalati il 30 agosto. Numeri e dati che però non devono fare allarmare, come ha sottolineato anche l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato nella giornata di domenica: "Cala il numero dei positivi e l'incidenza e questo è un segnale importante. Il modello Lazio negli aeroporti di Roma è servito ad individuare 171 positivi asintomatici con grande soddisfazione dei viaggiatori. Continuano al Porto di Civitavecchia i test rapidi volontari e gratuiti, incremento del 30% negli ultimi giorni".

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 3035 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 310 sono ricoverati, 6 sono in terapia intensiva e 2718 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 878 persone mentre sono 7130 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 11043 casi in tutta la Regione.

173 casi intercettati negli aeroporti

Salgono a 173 i casi di Covid-19 intercettati negli aeroporti. Presso lo scalo di Fiumicino ieri per la prima volta non sono stati individuati nuovi casi positivi. Due i nuovi casi positivi individuati all'aeroporto di Ciampino e si tratta di un cittadino residente a Pesaro e uno Iraniano di rientro dalla Grecia.

Da inizio attività sono stati eseguiti negli aeroporti romani 14.224 tamponi rapidi e i casi positivi asintomatici individuati sono stati 173 (1,2%), confermati successivamente dal test molecolare. "Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale", spiega l'Unità di Crisi regionale.

I casi Covid a Roma

Nella Asl Roma 1 sono 28 i casi nelle ultime 24h e di questi diciassette i casi di rientro, quindici con link dalla Sardegna, uno dalla Toscana e uno dalla Campania. Tre sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 2 sono 29 i casi nelle ultime 24h e tra questi dieci i casi di rientro, otto con link dalla Sardegna, uno dalla Campania, uno dalla Romania. Sono cinque i contatti di casi già noti e isolati e quattro i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 3 sono 14 i casi nelle ultime 24h e tra questi otto sono di rientro, cinque con link dalla Sardegna, due dalla Spagna e uno dalla Romania. Due sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24h e tra questi sette con link dalla Sardegna. Due sono contatti di casi già noti e isolati, un caso individuato dal medico di medicina generale e uno al test sierologico.

Viola norme anti-covid, chiuso locale a luci rosse a Roma

Un locale a luci rosse nel quartiere di Testaccio a Roma è stato chiuso dai vigili urbani per il mancato rispetto delle prescrizioni a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19 relative al divieto di assembramenti. La responsabile è stata sanzionata e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno identificato 60 clienti presenti nel locale.Tuttora in corso ulteriori accertamenti sulla struttura. Nel fine settimana i vigili hanno eseguito oltre un migliaio di accertamenti amministrativi in locali pubblici e attività commerciali nelle zone della movida: dal centro a Acilia, Infernetto,Tuscolano e Casilino.

Rompe paletti per distanziamento e aggredisce vigilante, arrestato

Ha danneggiato alcuni paletti per il distanziamento legato al Covid-19 e ha aggredito una guardia giurata in servizio. E accaduto ieri pomeriggio alla fermata metro di Termini a Roma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Viminale e del Reparto Volanti che hanno arrestato un 44enne. Il vigilante è stato portato in ospedale e refertato con qualche giorno di prognosi.

Articolo aggiornato alle 9:55 del 31 agosto