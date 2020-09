Coronavirus, a Roma 110 nuovi casi: sono 210 in totale nel Lazio. I dati del 30 settembre

Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 210 casi di coronavirus e di questi 110 a Roma. Sono invece cinque i decessi, nelle ultime 24 ore, e 106 i guariti. Diminuiscono invece, secondo i dati, i casi con mille tamponi in più.

"Bisogna mantenere alta l'attenzione. - sottolinea l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato - Da giugno è stato triplicato il tasso dei testati, dimezzata la letalità e la mortalità è inferiore di quattro volte alla media nazionale, secondo i dati osservatorio nazionale sulla salute delle regioni".

I casi Covid a Roma del 30 settembre

Nella Asl Roma 1 sono 49 i casi nelle ultime 24h e di questi ventuno sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 2 sono 46 casi nelle ultime 24h e tra questi otto sono i contatti di casi già noti e isolati e cinque casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro contatti di un casi già noti e isolati. Nove i casi con link a un cluster noto dove è in corso l’indagine epidemiologica.

I contagi nella provincia della Capitale

Nella Asl Roma 4 sono 12 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sette contatti di casi già noti e isolati. Tre casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e uno in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 26 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quindici contatti di casi già noti e isolati, uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 6 sono 25 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso con link dalla Sardegna. Dodici i contatti di casi già noti e isolati. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e uno su segnalazione del medico di medicina generale. Si registra un decesso.

I casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 37 casi e un decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono quindici i casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna, uno dalla Puglia e uno dalla Grecia. Quattro i casi con link famigliari di casi conosciuti. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl di Frosinone si registrano undici casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano tre casi e si tratta di un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Rieti sono otto i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. si registra un decesso.

16265 positivi da inizio pandemia

Nel Lazio ad oggi sono 7049 i casi positivi a Covid-19, con 674 ricoverati, a cui si aggiungono 45 pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 6330, i guariti sono 8303 e i decessi 913. Il totale dei casi esaminati è pari a 16265.

Roma, 30mila test negli aeroporti

"Sono circa 30 mila i test antigenici rapidi eseguiti dal 16 agosto ad oggi presso l'aeroporto di Roma Fiumicino e di Roma Ciampino. Di questi i 52,3% sono residenti nella regione Lazio, il 21,8% residenti in altri paesi e il 25,8% residente in altre regioni. Un lavoro importante che ha consentito all'aeroporto di Fiumicino di essere considerato, a livello mondiale, un aeroporto sicuro ed efficiente nel contrasto al COVID-19. Inoltre il drive-in presso il parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino, aperto h24 e 7 giorni su 7 non è a disposizione dei soli viaggiatori, ma di tutti i cittadini muniti di prescrizione medica e tessera sanitaria". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Roma, dipendente Dipartimento Politiche Sociali positivo: chiusa la struttura

Un dipendente capitolino che lavora presso il Dipartimento Politiche Sociali è risultato positivo al tampone per il Covid. Per questo oggi è stata disposta la chiusura della struttura, che verrà sanificata domani in modo da garantire la riattivazione degli uffici venerdì. Lo rende noto il Campidoglio.

Allo Spallanzani ricoverati 131 pazienti positivi

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 131 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2, di cui 13 necessitano di terapia intensiva. Le persone dimesse e trasferite a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 751. Lo si legge nel bollettino odierno diramato dall’istituto.

Vaia: "Testeremo 800.000 ragazzi delle scuole"

Nel frattempo continuano i test nelle scuole. Prosegue l'attività di testing al liceo Manara di Monteverde e l'istituto comprensivo Grassi di Fiumicino, entrambi sotto la Asl Roma 3.

Nella Asl Roma 1 si inizierà dal liceo Orazio, Asl Roma 2 dal liceo Peano e Primo Levi. Parte anche la Asl di Viterbo con istituto Savi e prosegue la Asl di Frosinone con liceo Severi.

"Nelle nostre scuole testeremo un campione di 800.000 ragazzi con un test pilota". Questo "screening è già partito con il tampone e da lunedì prossimo verrà fatto anche con il test salivare", ha spiegato a Timeline su Sky Tg24, Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Malattie Infettive Spallanzani specificando che "testeremo nelle scuole di ogni ordine e grado in tutto il Lazio con test salivari da 3 a 6 anni, per i più gradi tampone nasofaringeo".

Sindaco Fiumicino: da domani tamponi per dipendenti Comune

Da domani tutti i dipendenti comunali, poiché a stretto contatto con il pubblico, possono recarsi, su base volontaria, al drive-in dell'aeroporto Leonardo da Vinci, in prossimità del parcheggio lunga sosta, per effettuare il tampone per il controllo del covid-19. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Fiumicino, negativi tutti gli studenti di una scuola media

Lo screening anti-covid effettuato ieri dalla Asl Rm 3 tramite tamponi sugli studenti della scuola media di via Copenaghen, la prima sul territorio, a cui ha partecipato l'85% di ragazzi e ragazze dell'istituto, ha portato a un risultato tutto negativo. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Articolo aggiornato alle 16:47 del 30 settembre