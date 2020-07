Coronavirus, a Roma il totale dei casi di importazione proviene da ben 30 nazioni

Ad oggi il totale dei casi di importazione a Roma proviene da ben 30 Paesi e quelli a maggior incidenza sono il Bangladesh l'India, il Pakistan e la Romania. A dirlo è l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato al termine della task force del 29 luglio dove, solo nella Capitale, sono stati segnalati 25 nuovi contagi.

Nel frattempo s no previsti per questa settimana circa 500 arrivi a Roma, soprattutto nelle stazioni Termini e Tiburtina, e la Regione ha assicurato che saranno svolti test anche nelle ore notturne e nei fine settimana quando sono previsti il maggior numero di arrivi.

I nuovi casi di Coronavirus a Roma città

Per quanto concerne la città di Roma, come detto sono 25 i nuovi casi al SarsCov2. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono cinque i casi nelle ultime 24h e di questi uno riguarda una donna di rientro dalla Romania per la quale è stato effettuato il contact tracing internazionale, un caso di un uomo in accesso al pronto soccorso e un caso di un uomo con link familiare ad un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 2 sono 17 i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi otto riguardano persone di nazionalità del Bangladesh testate al drive-in, una donna di rientro dalla Romania, un uomo di nazionalità Afgana con un link ad un caso già noto e isolato e tre casi con link familiare ad una bambina ricoverata nei giorni scorsi al Bambino Gesù di Palidoro. Nella Asl Roma 3 sono tre i nuovi casi nelle ultime 24h e uno di questi riguarda un caso con link on un cluster familiare già noto e isolato.

Spallanzani dà via libera a due test rapidi

I due test rapidi anti-Covid all'esame dell'Istituto Spallanzani sono stati verificati e, secondo quanto si apprende, la relazione è stata inviata al ministero della Salute.

Si tratta di due test rapidi con tampone oro-faringeo: il secondo tipo, che utilizza il metodo dell'immunofluorescenza, sarebbe quello più attendibile. La Regione Lazio si appresterebbe ad utilizzare quest'ultimo test per i passeggeri dei bus provenienti dall'Est alla stazione Tiburtina. Il test potrebbe essere impiegato anche all'aeroporto di Fiumicino.

Regione: 12 positivi in Comunità Sikh

"A Latina sono stati eseguiti più di 400 test alla Comunità Sikh. Sono dodici i casi in cui è stata rilevata la presenza di anticorpi e sono stati isolati e successivamente sottoposti a tampone i cui risultati si avranno nella giornata di domani". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

"E' un dato importante - è spiegato - perché c'è stata una grande adesione della Comunità Sikh e i casi di sieroprevalenza rientrano in un tasso di circolazione coerente con la media regionale. Si dimostra così che i nuovi casi sono soprattutto quelli di importazione e non le comunità residenti nella nostra regione. Nel pomeriggio infine sono stati effettuati i test anche al secondo pullman proveniente dalla Romania presso il Terminal di Tiburtina. I test hanno dato tutti esito negativo".