Coronavirus, 2882 i positivi nel Lazio: il 60% dei nuovi casi di Covid19 sono di rientro

Sono 2882 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 2581 sono in isolamento domiciliare, 293 sono ricoverati non in terapia intensiva, 8 sono ricoverati in terapia intensiva. 878 sono i pazienti deceduti e 7127 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 10887 casi.

In particolare sono stati 103 i nuovi casi di SarsCov2 a Roma città alla giornata di sabato 29 agosto, 31 nei Comuni della provincia della Capitale ed altri 37 nei capoluoghi regionali per un totale di 171 nuovi casi positivi al Covid19.

"Su 13 mila tamponi nel Lazio si registrano 171 casi di questi 103 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) e con link dalla Sardegna (circa 40%) - il commento dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato -. Questa mattina sopralluogo all’aeroporto di Fiumicino per ringraziare gli operatori per la grande attività di testing e tracciamento. Prosegue la grande attività di testing e tracciamento. Dopo gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e il drive-in al Porto di Civitavecchia sono attivi i test rapidi gratuiti e validati con risposta entro la mezz’ora anche ai drive-in del Santa Maria della Pietà, del Santa Caterina delle Rose, via degli Eucalipti e via Appia Nuova (Zooprofilattico). Presto anche ai drive-in del Forlanini del San Giovanni e della Asl Roma 6 e progressivamente a tutta la rete dei drive-in regionali che sono aperti anche oggi e domenica (tutte le info su SaluteLazio.it). Proseguono le attività per i test di sieroprevalenza per le scuole".