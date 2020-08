Coronavirus, a Roma casi in un centro estivo. Tamponi su equipaggi di navi a Civitavecchia

Due navi al porto di Civitavecchia da controllare, un centro estivo chiuso a Roma per casi Covid e la questione relativa ai controlli sui bus che arrivano dall'Est Europa.

Sono stati ancora due giorni intensi sul fronte coronavirus con 35 nuovi contagi nel Lazio in due giorni. Ieri, sui 17 totali, 4 erano di importazione. "Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi" , ha sottolineato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

Due navi da crociera in isolamento a Civitavecchia

Due navi da crociera sono state messe in isolamento nel porto di Civitavecchia dopo che alcuni membri del personale di bordo di entrambe le imbarcazioni sono risultati positivi al coronavirus. A darne notizia è stato proprio l'assessore Amato. Si tratta della Costa Deliziosa e della Costa Favolosa, che stavano riarmando gli equipaggi in vista della riapertura delle crociere.

D'Amato spiega che delle 28 persone a bordo della Costa Deliziosa, tutte di nazionalità filippina, due hanno contratto il Covid-19 e ora sono state trasferite all’Istituto Spallanzani di Roma, mentre sulla Costa Favolosa si registra un solo caso positivo, sempre tra il personale dell'equipaggio, proveniente anch’esso dalle Filippine.

Due casi positivi, Asl chiude centro estivo a Roma

"La Asl Roma 2 ha disposto la chiusura temporanea del centro estivo 'Monkey Village', in zona Giardinetti: due i casi positivi collegati al cluster. Sono state testate 33 persone tra operatori, ragazzi e genitori. Il centro non fa attività dal 29 luglio", lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Unità di Crisi: "Prosegue l'indagine sui contatti del bagnino di Sabaudia"

"A Sabaudia proseguono le attività di contact tracing sui contatti del bagnino positivo. Il caso indice molto probabilmente è una persona rientrata dalla Spagna". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. "Si rinnova l'invito a contattare la Asl di Latina o il numero verde 800.118.800" prosegue l'Unità di Crisi regionale.

Nicola Zingaretti: "Ci sono scellerati che si tolgono mascherina"

"Il tema oggi è non far rialzare la curva. E quindi continuare a dire a tutti, contro gli scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina, che ci sono tre cose semplici che bisogna fare: mascherina, distanza di sicurezza e igiene delle mani". Così Nicola Zingaretti in un'intervista a Fanpage.