Coronavirus, da lunedì al Porto di Civiavecchia test grautito anche per chi parte verso la Sardegna

Sono 2716 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 2427 sono in isolamento domiciliare, 283 sono ricoverati non in terapia intensiva, 6 sono ricoverati in terapia intensiva. 878 sono i pazienti deceduti e 7122 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 10716 casi.

In particolare alla giornata di giovedì 28 agosto sono 87 i nuovi casi di coronavirus a Roma, 38 nella provincia della Capitale e 40 nelle altre città nel Lazio. In totale, secondo i dati emersi della task force regionale con le Asl e gli ospedali del territorio, sono quindi 166 i nuovi contagi ai quasi si somma anche un decesso.

"Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (38%)", ha spiegato l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato aggiungendo che "continua lo straordinario lavoro di testing e tracciamento, record tamponi oltre 14 mila".

I test per la Sardegna

Da lunedì 31 agosto a Civitavecchia sarà possibile anche per chi parte verso la Sardegna effettuare volontariamente e gratuitamente il test.

"Se la Sardegna non accetta la reciprocità, considerata dai tecnici l'elemento migliore per un'azione di prevenzione, noi comunque siamo pronti ad andare avanti perché l'interesse della salute pubblica viene prima di ogni altra cosa", ha spiegato l'assessore regionale D'Amato: "Ad oggi sono circa 600 i casi che abbiamo rilevato con link provenienti dall'isola".

Giocatori della Roma positivi al Coronavirus

Coronavirus che non ha lasciato indenne il mondo del calcio, nel caso specificio l'As Roma. Dopo due giocatori della Primavera, Antonio Mirante, Carles Perez e Bruno Peres è infatti risultato positivo al Covid19 anche Justin Kluivert, che sommato agli altri tesserati della società porta a 5 i casi di SarsCov2 a Trigoria.

La società giallorossa ha quindi deciso di rimandare di 24 ore l'inizio del ritiro che si svolgerà a Trigoria.