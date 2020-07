Coronavirus: 994 i casi nel Lazio. Quattro i nuovi positivi al Covid19 a Roma

Sono 994 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 742 sono in isolamento domiciliare, 193 sono ricoverati non in terapia intensiva, 9 sono ricoverati in terapia intensiva. 861 sono i pazienti deceduti e 6762 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8567 casi

Nel dettaglio alla giornata di lunedì 27 luglio si sono regisrrati quattro nuovi casi di Covid19 a Roma, altri sette nella provincia e due nelle altre città della regione. Nelle ultime 24 ore, quindi, secondo i dati forniti dalle Asl e dagli ospedali sono 13 i nuovi contagi nel Lazio.

Di questi otto sono casi di importazione: uno di nazionalità del Bangladesh, due casi dalla Spagna, due dall'Afghanistan, uno dal Pakistan, uno da Egitto e un caso di una donna da Capoverde con link con Arabia Saudita. "Stiamo lavorando per l’ordinanza per effettuare i test ai terminal dei pullman", ha commentato l'assessore Alessio D'Amato al termine della task force, ribandendo quanto detto domenica.

Il bollettino dello Spallanzani del 28 luglio

All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati “56 pazienti. Di questi 47 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 9 sottoposti ad indagini. 2 pazienti necessitano di terapia intensiva”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in mattinata, l’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” aggiungendo che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 547”.



Sistema sanitario durante il lockdown

Nel Lazio migliorano le cure, diminuiscono le diseguaglianze di accesso a livello geografico e diminuisce la mortalità evitabile (circa 960 decessi in meno per infarto). Durante la fase di Lockdown l’assistenza nel Lazio non si è fermata (effettuati 44 trapianti), a fronte di una riduzione degli accessi al pronto soccorso e all’ospedale per condizioni cliniche meno gravi, è aumentata l’offerta di interventi per il tumore alla mammella e sono diminuiti i parti cesarei. Sono alcuni dei dati che emergono da P.Re.Val.E. 2020 – Il programma regionale di Valutazione del Esiti degli interventi sanitari nel Lazio presentati dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dall’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, dal Direttore del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, Marina Davoli e dal Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria, Renato Botti.

“Il rapporto dimostra come nell’ultimo anno vi sia stato un generale miglioramento degli esiti di cura nella Regione ed è anche grazie a questo straordinario lavoro che il Lazio è uscito dal Commissariamento” spiega Zingaretti.

“Durante il lockdown il sistema non si è mai fermato: sono stati effettuati 44 trapianti è rimasto invariato il numero totale degli interventi di chirurgia oncologica. Sono in aumento gli interventi per il tumore maligno alla mammella (84% interventi effettuati nelle Breast Unit). Sono diminuiti anche i parti cesarei (-4.600 in meno l’anno). Da segnalare anche l’assottigliarsi delle diseguaglianze nell’accesso alle cure. Grazie alla nuova SDO possiamo verificare i volumi e gli esiti per singoli operatori e per singola struttura. Questo rappresenta una vera rivoluzione”, ha commentato l’Assessore D’Amato.

Gli ultimi dati sui contagi a Roma

Nella Asl Roma 1 dei due casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo di nazionalità del Bangladesh e ricoverato al Policlinico Umberto I ed un secondo caso riguarda una donna con link familiare al cluster della comitiva di giovani in gita a Capri.

Nella Asl Roma 2 sono due i nuovi casi nelle ultime 24h il primo riguarda una donna di Capoverde con link familiare ad un caso di rientro dall’Arabia Saudita. Un secondo caso riguarda un uomo residente e di rientro dalla Spagna ora trasferito allo Spallanzani.

I nuovi casi nella provincia di Roma e nelle altre città del Lazio

Nella Asl Roma 5 si registra un caso nelle ultime 24h e riguarda una persona di rientro dalla Spagna per la quale sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale.

Nella Asl Roma 6 dei sei nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo su segnalazione del medico di medicina generale, tra casi riguardano donne in fase di pre-ospedalizzazione, un caso di un uomo di nazionalità egiziana a Pomezia per il quale è stata avviata l'indagine epidemiologica e un caso di un uomo di nazionalità del Pakistan con link ad un caso già noto e isolato.

Infine per quanto riguarda le province sono due i nuovi casi nelle ultime 24h e riguardano la Asl di Rieti e si tratta di due uomini di nazionalità Afgana con link a casi già noti e isolati.

Articolo aggiornato alle ore 12:14 del 28 luglio 2020