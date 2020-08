Coronavirus Roma, il Lazio non aspetta la Sardegna: "Test agli imbarchi anche senza accordo"

Il Lazio non intende più aspettare. In attesa di un accordo con la regione Sardegna, l'assessore alla sanità Alessio D'Amato si dice pronto a portare avanti il sistema di tracciamento dei positivi asintomatici con i test agli imbarchi.

"Se la Sardegna non accetta la reciprocità, considerata dai tecnici l'elemento migliore per un'azione di prevenzione, noi comunque siamo pronti ad andare avanti perché l'interesse della salute pubblica viene prima di ogni altra cosa", ha spiegato l'assessore regionale D'Amato: "Ad oggi sono circa 600 i casi che abbiamo rilevato con link provenienti dall'isola".

Nel frattempo è record dei test eseguiti, oltre 13 mila tra tamponi e test rapidi. "Il grande lavoro di testing e di tracciamento che si sta facendo in questi giorni sarà fondamentale per una ripresa in sicurezza - aggiunge -. Quello che amareggia i nostri operatori, che torno a ringraziare, è che molto poteva essere evitato attraverso comportamenti responsabili e controlli".

I casi di Coronavirus a Roma

Nel frattempo nelle ultime 24 ore si sono registrati 152 nuovi casi e un decesso nel Lazio. Di questi 102 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 2/3) e in particolar modo con link dalla Sardegna (46%).

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 2555 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 268 sono ricoverati, 6 sono in terapia intensiva e 2281 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 877 persone mentre sono 7118 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 10550 casi in tutta la Regione.

Carles Perez positivo al Coronavirus: "Sto bene, sono asintomatico"

Nuovo caso di positività al Coronavirus nella prima squadra della Roma dopo quello di Antonio Mirante nei giorni scorsi. La squadra ha effettuato i tamponi a Trigoria prima dell'inizio della nuova stagione e dai risultati è emersa la positività di Carles Perez. È stato lo stesso ex Barcellona a comunicarlo con un post su Instagram.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cortina Summer Party: positivo un ragazzo romano di 26 anni

Un ragazzo romano di 26 anni positivo al Coronavirus a Cortina. A renderlo noto Alvise Zuliani, responsabile marketing Red Squirrel Events società che organizza il Cortina Summer Party. Si tratta, fanno sapere gli organizzatori, di un ragazzo di 26 anni, risultato positivo al test del Covid-19 nella giornata di mercoledì.