Coronavirus, a Roma altri due volontari per il vaccino. Presto accordo Lazio-Sardegna per test imbarchi

È stato inoculato ad altri due volontari il vaccino italiano anti-Covid allo Spallanzani di Roma. La sperimentazione è partita lunedì con la prima volontaria dei 90 selezionati per la prima fase e andrà avanti per le prossime 24 settimane. Sono oltre settemila le candidature arrivate per la prima fase di sperimentazione.

Il vaccino è interamente italiano ed è nato grazie a un protocollo siglato a marzo tra il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'IRCCS Spallanzani.

I contagi a Roma di coronavirus

Nel frattempo la curva di contagi giornalieri cresce. A Roma, nelle ultime 24, i casi sono stati 121 proprio nel giorno in cui un gruppo di migranti ha protestato perché in attesa del tampone all'interno del centro di accoglienza Mondo Migliore a Rocca di Papa, vicino a Roma. Sul posto la polizia. Secondo quanto si è appreso, a protestare è stato un gruppo di ospiti che si trova in quarantena. La protesta sarebbe poi rientrata.

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 2412 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 263 sono ricoverati, 6 sono in terapia intensiva e 2143 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 876 persone mentre sono 7110 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 10398 casi in tutta la Regione.

Cala indice Rt: ecco perché

Nel frattempo l'indice RT decresce per la seconda settimana consecutiva con un valore pari a 0.42 dovuto ai casi importati e asintomatici. A spiegare la motivazione è l'assessore alla sanità nel Lazio "C'è una biona la capacità di monitoraggio e di indagine sui contatti".

"Per i test agli imbarchi verso l'isola siamo in attesa della firma dell'accordo di reciprocità con la Regione Sardegna e il Governo. Al Porto di Civitavecchia potenziato il drive-in con i test rapidi - ha aggiunto -. Si ringraziano tutti gli operatori sanitari nonché la collaborazione di tutte le autorità interessate per lo straordinario lavoro. Per quanto riguarda l'indagine di sieroprevalenza nelle scuole buona l'adesione e i primi risultati dei livelli di sieroprevalenza sono in linea con l'indagine Istat".

Protesta ospiti in quarantena in Cas vicino a Roma

Proteste all'interno del centro di accoglienza Mondo Migliore a Rocca di Papa, vicino a Roma. Sul posto la polizia. Secondo quanto si è appreso, a protestare è stato un gruppo di ospiti che si trova in quarantena. La protesta sarebbe poi rientrata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo aggiornato alle 9:31 del 27 agosto