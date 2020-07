Coronavirus, nel Lazio un quarto dei nuovi casi è di importazione. "Serve piano per scuola e trasporti"

Un quarto dei nuovi casi (5 su 19) di coronavirus nel Lazio è di importazione. Un dato, questo, che arriva dalla task force delle Asl e gli ospedali di Roma e provincia del 25 luglio.

Numeri che confermano come il Valore RT è di 1,04 con la classificazione del rischio passa da moderata a bassa, anche se "rimangono forti timori per i casi di importazione e la movida: bisogna mantenere alta l'attenzione", dice l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

Coronavirus: i nuovi contagi a Roma

Nella Asl Roma 1 dei due nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda una donna con link ad un cluster familiare già noto e isolato e il secondo caso riguarda una donna di nazionalità ucraina per la quale è stata avviata l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 2 sono tre i nuovi casi e riguardano un uomo individuato al test sierologico, un caso di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione al Fatebenefratelli-Isola Tiberina ed un terzo caso di un uomo ora trasferito allo Spallanzani.

Nella Asl Roma 3 dei tre nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda una donna con link ad un cluster familiare già noto e isolato, un uomo e una donna del World Food Programme di nazionalità Pakistana per i quali è stata avviata l’indagine epidemiologica.

Vaia: "Serve piano Marshall su scuola e trasporti"

"Dall'Europa arriva una buona notizia con l'accordo sui fondi. Oggi abbiamo delle criticità a cui dare delle risposte: la scuola e i trasporti. Sono settori in sofferenza e sono anche una possibile fonte di preoccupazione perché possono determinare focolai di contagio senza spazi adeguati dove si possa tenere un distanziamento".

Così Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma.

"Sulla scuola e i trasporti occorre quindi un grande piano Marshall di investimenti, bene allora che arrivino risorse dall'Ue. Personalmente ho molte perplessità sull'utilizzo di cinema e teatri per sopperire alla mancanza di aule nelle scuole - aggiunge Vaia - Si rischia così di togliere invece che potenziare i luoghi della cultura e della socialità in un momento in cui occorre aiutare sensibilmente questo settore. Perché invece non pensare di usare gli spazi delle scuole private e integrarli con gli istituti pubblici? - prosegue Vaia - In questo modo si riuscirebbe a dare una risposta più adeguata agli studenti, alle famiglie e agli insegnanti. Un progetto provvisorio che però potrebbe essere la soluzione migliore in una situazione di precarietà ed emergenza ed in attesa della realizzazione del progetto di potenziamento e riqualificazione dell'edilizia scolastica".

Nel Lazio si monitorano arrivi da Romania

Si sta monitorando in queste ore nel Lazio l'evoluzione dei casi di coronavirus di 'importazione' dalla Romania, dopo qualche positivo registrato negli ultimi giorni, tra cui due badanti di ritorno dal Paese con gli autobus. Si starebbe valutando se mettere in campo iniziative come la possibilità di effettuare test sierologici a chi arriva dal Paese che sta registrando un aumento dei casi di Covid.