Coronavirus, 2284 i positivi al Covid19 nel Lazio: il 52% dei nuovi casi legato ai rientri

Sono 2284 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 1997 sono in isolamento domiciliare, 281 sono ricoverati non in terapia intensiva, 6 sono ricoverati in terapia intensiva. 875 sono i pazienti deceduti e 7077 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 10236 casi.

Nel dettaglio alla giornata di martedì 25 agosto sono stati 78 i nuovi casi di SarsCov2 a Roma città, 36 nei Comuni della provincia della Capitale e 29 nei capoluoghi di provincia. Di questi il 52% sono link di rientro, quelli dalla Sardegna sono il 48% (69 casi). La curva epidemiologica è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici e prosegue l’attività di testing e di tracciamento.

Controlli agli aeroporti

Proseguono nel fratemmpo i test ai vacanzieri di rientro in città dagli aeroporti. Quattordici i positivi riscontrati nella gioranta di ieri all'aeroporto di Fiumicino ed a Ciampino. "Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati negli Aeroporti di Roma attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici, quelli validati, sono stati 120, confermati successivamente dal test molecolare - ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. Quello che conta è la validazione scientifica eseguita dall’Istituto Spallanzani, laboratorio di riferimento nazionale, con la collaborazione del Veneto e dell’Emilia-Romagna. Alcune polemiche sono surreali poiché bastava chiedere se uno dei tanti test privati a pagamento e non validati è lo stesso che si sta eseguendo presso gli Aeroporti, la risposta ovviamente è NO e questa vicenda testimonia ancora una volta l’importanza di seguire le indicazioni di sanità pubblica validate dallo Spallanzani anziché buttare soldi in test inutili anzi dannosi".

Vaccino italiano contro il Covid19

Nessuna scorciatoia verso l'obiettivo di un vaccino italiano contro Covid-19. Sulla sperimentazione clinica di fase I partita all'Inmi Spallanzani di Roma "l'attenzione è altissima, ma abbiamo un percorso da rispettare per valutare la sicurezza del vaccino e la sua capacità di generare le risposte immunitarie per combattere il virus. Attenzione quindi a parlare troppo presto", ammonisce il direttore scientifico dell'Istituto nazionale malattie infettive capitolino, Giuseppe Ippolito, in un'intervista a 'MF'. "Avremo i primi dati non prima di 2 mesi e quelli definitivi alla conclusione dello studio, alla 24esima settimana", ribadisce. "Nel frattempo ci prepariamo per le fasi successive". Dopo la prima inoculazione, lunedì scorso su una volontaria che ha ricevuto la dose e sta bene, domani continueranno le somministrazioni del prodotto sperimentale.

"Siamo appena all'inizio; ci vuole prudenza, ma finora non abbiamo avuto problemi", sottolinea Ippolito ricordando che "il GRAd-COV2 è un vaccino della società biotecnologica Reithera che parte da un adenovirus di gorilla. Bisogna immaginarlo come una navicella in grado di introdurre nelle cellule umane le informazioni genetiche per riprodurre transitoriamente la proteina Spike del coronavirus, così da spingere il sistema immunitario a riconoscerla e combatterla. Sugli animali ha funzionato benissimo, ora dobbiamo verificare efficacia e sicurezza nell'uomo: serve tempo". Ma allora il vaccino russo che viene dato per imminente? "Non ne sottovaluterei a priori l'efficacia - risponde l'esperto - La Russia ha grandi capacità tecnologiche. E vero però che 2 mesi per una sperimentazione sono pochi: aspettiamo che pubblichino i dati prima di dare giudizi definitivi".

Test di sieroprevalenza per alunni con disabilità

Al via nella ASL Roma 6 l'indagine di sieroprevalenza per gli operatori scolastici, docenti e non ed alunni con disabilità di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio: attivo nuovo numero dedicato alla prenotazione del test per alunni con disabilità. Il test è gratuito e su base volontaria.

Al fine di agevolare il servizio l’Azienda ha messo a disposizione dei genitori degli alunni portatori di disabilità un numero telefonico dedicato. Per prenotare i genitori devono chiamare lo 06-93273832.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00. I prelievi saranno eseguiti presso la Casa della Salute di Rocca Priora, la Casa della Salute di Anzio "Villa Albani" e al presidio ex Ospedale di Genzano.