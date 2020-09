Coronavirus Roma, ancora positivi nelle scuole. Zingaretti: "Contrari a capienza degli stadi al 25%"

Torna a crescere il numero dei nuovi positivi al coronavirus a Roma. Su circa 10mila tamponi si sono registrati 230 casi nel Lazio e 148 a Roma, nuovo picco. Superato il precedente di due giorni fa. Il valore RT, invece, è a quota 0.85.

E anche ieri si sono verificati casi di contagi nelle scuole. A Roma due professoresse dell'Istituto Fratelli Bandiera, zona piazza Bologna, sono state trovate positive. La Asl Roma 1 sta effettuando tutti gli accertamenti per valutare i contatti stretti.

"Sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli previsti e si è provveduto ad allertare la Asl di competenza che, dopo aver espletato tutti gli opportuni controlli e le necessarie verifiche, ha provveduto a contattare personalmente e a mettere in isolamento fiduciario precauzionale quanti ha ritenuto necessari", si legge in una comunicazione della dirigente scolastica Cinzia Giacomobono pubblicata sul sito della scuola. Sanificato l'istituto. Due casi sono sono riscontrati tra i liceali del Russel. Al liceo Leonardo da Vinci di Maccarese a risultare contagiata è stata una studentessa.

Test nelle scuola di Anguillara

Sono terminate ieri le attività per i test rapidi antigenici all'istituto scientifico Vian di Anguillara. La Asl Roma 4 ha effettuato 261 test agli studenti e ai docenti, che sono risultati tutti negativi. Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "Le operazioni si sono svolte in sicurezza e solo con una breve interruzione delle lezioni". Si è trattato di "una importante sperimentazione che a rotazione verra' ripetuta anche in altri istituti del territorio", annuncia. "La priorità è garantire sicurezza nelle scuole - ribadisce l'assessore - e non riaprire stadi con rischio di assembramenti".

14.975 positivi da inizio pandemia

Nel Lazio ad oggi sono 6347 i casi positivi a Covid-19, con 544 ricoverati, a cui si aggiungono 35 pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 5768, i guariti sono 7.889 e i decessi 902. Il totale dei casi esaminati è pari a 15205. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Zingaretti: "Contrari a capienza degli stadi al 25%"

"Dopo l'appello dell'Associazione Nazionale dei Presidi che solo ieri ha richiamato il senso di responsabilità di studenti e genitori invitandoli a usare sempre mascherine e distanziamento agli ingressi e le uscite delle scuole, evitando gli assembramenti di gruppi, ritengo sbagliato oggi, anche solo ipotizzare la riapertura degli stadi fino al 25% della loro capienza creando quindi assembramenti che possono raggiungere il numero di migliaia di persone. Stamattina il delegato della Regione Lazio ha abbandonato la Conferenza delle Regioni perché in disaccordo con questa ipotesi".

Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che ha aggiunto: "Non c'entra niente lo sport o il calcio, ma mantenere un minimo di logica e coerenza nelle scelte che si fanno per garantire la sicurezza degli italiani".

Ordinanza Regione, per Roma-Juventus e Lazio-Inter massimo 1000 persone

Per Roma-Juve del 27 settembre e per Lazio-Inter del 4 ottobre l'accesso allo stadio Olimpico sarà consentito ad un massimo di 1.000 persone all'aperto. Lo prevede l'ordinanza firmata della Regione Lazio in vista degli incontri di serie A.

"Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - si legge nella nota -, la presenza di pubblico sarà consentita solo presso i settori in grado di assicurare la permanenza delle persone presso la postazione seduta pre-assegnata per l'intera durata dell'evento. Gli organizzatori dovranno garantire il contingentamento ed il controllo degli ingressi e un'apposita segnaletica sui posti non utilizzabili. Sarà obbligatorio inoltre far rispettare un distanziamento minimo tra le sedute assegnate affinché tra uno spettatore e l'altro vi sia frontalmente e lateralmente, almeno 1 metro e assicurare la presenza di prodotti per l'igiene delle mani per gli spettatori e per il personale, in più punti dello stadio".