Coronavirus, 2127 i positivi al Covid19 nel Lazio: 146 i nuovi contagi

Oltre 10mila (10093) casi esaminati da inizio pandemia. Sono 2151 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 1846 sono in isolamento domiciliare, 299 sono ricoverati non in terapia intensiva, 6 sono ricoverati in terapia intensiva. 875 sono i pazienti deceduti e 7067 le persone guarite. Sono i dati resi noti da Salute Lazio sui casi di SarsCov2 nel territorio regionale.

Alla giornata di lunedì sono stati 78 i nuovi casi a Roma città, 51 nei Comuni della provincia della Capitale e 17 nei capoluoghi regionali. Sono 146 i nuovi casi positivi al Coronavirus nella regione Lazio nella giornata di lunedì 24 agosto ed un decesso. Lo rende noto l'assessorato alla Sanità di via della Pisana.

I numeri delle ultime 24 ore hanno trovato il commento dell'assessore Alessio D'Amato: "Di questi il 57% sono link di rientro mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi). La curva epidemiologica è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici. Si sta facendo un grande lavoro di testing e di tracciamento e la situazione è fortemente monitorata".

Al via la sperimentazione del vaccino sull'uomo

Lotta al Coronovirus che nella giornata di lunedì potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta. Proprio ieri allo Spallanzini è infatti iniziata la sperimentazione del vaccino italiano prodotto e brevettato dalla società biotecnologica italiana ReiThera. Prima volontaria una donna che nei prossimi mesi verrà sottoposta a una serie di ravvicinati controlli periodici che serviranno ai ricercatori per verificare la sicurezza e la tollerabilità del vaccino, nonché eventuali effetti collaterali.

“Nelle prossime 24 settimane saranno sottoposti a sperimentazione tutti i 90 volontari scelti dallo Spallanzani, su 4mila che si erano proposti - spiega Francesco Vaia, direttore Sanitario dell’Istututo -. Se tutto va come ci auguriamo prevediamo di avere il vaccino per la prossima primavera”.

La sperimentazione, messa a punto da un team di ricercatori e clinici dello Spallanzani in collaborazione con ReiThera, sarà effettuata su novanta volontari suddivisi in due gruppi per età: 45 tra i 18 e i 55 anni, altrettanti di età superiore ai 65 anni. Ciascun gruppo sarà suddiviso in tre sottogruppi da 15 persone, a ciascuno dei quali verrà somministrato un diverso dosaggio del preparato vaccinale.

Una parte della sperimentazione sarà effettuata presso il Centro Ricerche Cliniche - Policlinico G.B. Rossi di Verona. Se i primi risultati della fase 1 saranno positivi, entro la fine dell’anno potranno prendere il via le fasi 2 e 3, che saranno condotte su un numero maggiore di volontari anche in Paesi dove la circolazione del virus è più attiva.