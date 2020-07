Coronavirus Roma, chiuso terzo locale nel X Municipio: nel Lazio 14 casi su 26 sono di importazione

Dei 26 nuovi casi di coronavirus nel Lazio, 14 sono di importazione. Un dato che conferma come sia quello dei cosiddetti casi dell'estero il fronte più caldo a Roma e provincia, come confermato anche dai dati del 23 luglio.

Nel frattempo, tre giovani in vacanza nell'ultimo fine settimana nell'isola di Capri sono risultati positivi al Coronavirus. Facevano parte di una comitiva di 8 giovani romani, quattro ragazzi e quattro ragazze, che hanno soggiornato in una casa vacanze.

Chiuso ristorante all'Infernetto per coronavirus

La Asl Roma 3 ha chiuso il terzo locale nel X Municipio in pochi giorni. Dopo il caso nello stabilimento La Vela e quello all'Old Wild West di Dragona, ora è toccato al Michelino Fish dell'Infernetto. A renderlo noto è stata l'Unità di Crisi Covid-19: "Sono iniziate le operazioni da parte della Asl Roma 3 per il tracciamento degli avventori dell’attività di ristorazione ‘Michelino Fish’ in zona Infernetto temporaneamente sospesa. Sono iniziati i richiami presso il drive-in di Casal Bernocchi".

Coronvirus: i nuovi contagi a Roma

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 degli otto nuovi casi nelle ultime 24 ore tre sono riferiti alla gita di una comitiva di otto ragazzi a Capri. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione al San Filippo Neri e due casi al Policlinico Umberto I. Si registra un decesso al Policlinico Umberto I. Nella Asl Roma 2 dei quattro nuovi casi due riguardano persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all'esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in.

Altri due casi sono stati segnalati dai medici di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono quattro i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di un uomo e un ragazzo con link ad un cluster familiare già noto e isolato. Due casi riguardano due donne di rientro dalla Romania, avviate le procedure del contact tracing internazionale.

I nuovi contagi a Roma e nelle altre città del Lazio

Nella Asl Roma 4 un caso positivo nelle ultime 24 ore e si tratta di una persona di nazionalità del Bangladesh e riferita all'esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Nella Asl Roma 5 sono quattro i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 6 un nuovo caso positivo nelle ultime 24 ore e si tratta di una persona di nazionalità del Bangladesh e riferita all'esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in.

Infine per quanto riguarda le province sono quattro i nuovi casi nelle ultime 24 ore e di questi due nella Asl di Latina e si tratta di due persone di nazionalità Indiana (uno di questi giornalista per una testata in lingua madre) già isolati ed è stata avviata l'indagine epidemiologica. Due casi nella Asl di Viterbo e riguardano un cluster familiare, avviata l'indagine epidemiologica.

D'Amato: "Fattori di rischio sono casi d'importazione e movida"

"Il calo di attenzione può generare una ripresa dei casi giornalieri". Così l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. "I fattori di rischio che vanno sorvegliati - continua l'assessore - rimangono i casi di importazione e la movida".

Zingaretti: "Lazio riparte dalla ricerca"

"Il compito più importante che abbiamo in Italia è ricostruire fiducia nel Paese, e nel mondo verso l'Italia. Innovazione, scienza, ricerca, sono fondamentali per noi ma non bastano pacche sulle spalle. Dobbiamo riprendere una stagione di grandi investimenti e rilanciare questi settori come uno dei pilastri per una grande Italia e una grande Europa. Noi partiamo come sistema regionale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presentando i quattro bandi per la ricerca post-Covid oggi in conferenza stampa. "Dobbiamo combattere l'idea sbagliata che i problemi si contemplano o si cavalcano - ha aggiunto - i problemi si risolvono. Siamo la seconda Regione italiana per Pil, siamo la Regione della Capitale, e vogliamo dare il nostro contributo alla rinascita italiana e siamo convinti che possiamo vivere una stagione nuova. Se ci impegniamo lasceremo alle nuove generazioni una Italia migliore di quella che abbiamo trovato noi: questa è la grande sfida a cui andiamo incontro. Stiamo ricostruendo le condizioni per il rilancio del nostro Paese".